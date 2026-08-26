Ministro Alvarado admite que reforma de seguridad requiere mejoras y abre diálogo con senador Araya

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, reconoció que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo necesita modificaciones y aseguró que buscarán acuerdos con la oposición durante su tramitación en el Senado.

La declaración se produjo tras una reunión en La Moneda con el senador del Partido por la Democracia (PPD), Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución y uno de los críticos de la iniciativa. El encuentro buscó acercar posiciones antes de que comience la discusión del proyecto. “La reforma requiere mejoramientos y eso será trabajado en la Comisión de Constitución del Senado para tratar de llegar a acuerdos y consensos”, afirmó Alvarado.

El biministro también abrió la puerta a modificar el nuevo estado de excepción contemplado en la propuesta, uno de sus puntos más cuestionados. A su juicio, la norma debe revisarse para que cuente con “los controles suficientes y necesarios, tanto desde el poder político del Congreso como desde el ámbito judicial”.

Araya mantiene sus críticas

Pese al acercamiento, Araya insistió en sus reparos y calificó la iniciativa como una “mala reforma”. El parlamentario sostuvo que el texto “pareciera ser un copy-paste hecho con inteligencia artificial de distintas legislaciones”.

Por esa razón, planteó la necesidad de desarrollar un diálogo político y técnico en la Comisión de Constitución antes de someter la propuesta a votación, con el objetivo de identificar eventuales puntos de acuerdo.

El senador también cuestionó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encargado de conducir la tramitación. “Él no es el perfil para ser ministro de Seguridad, probablemente habría sido un gran ministro de Obras Públicas, pero en materia de seguridad está muy al debe”, afirmó.