Araya descarta dejar el PPD y advierte: “Si me echan, no voy a estar donde no me quieren”

El senador Pedro Araya descartó abandonar voluntariamente el Partido por la Democracia (PPD), luego de que el Consejo Regional Metropolitano de la colectividad lo llamara a evaluar su permanencia por sus últimas decisiones políticas. “No, yo no tengo ganas de irme, pero si me echan no voy a estar donde no me quieren”, respondió en Mesa Central de Canal 13.

El parlamentario sostuvo que no existen razones para reconsiderar su militancia. “Yo en este minuto no tengo nada que evaluar porque mi actuación es absolutamente correcta, tengo claro cuál es mi domicilio político”, afirmó.

El conflicto se originó tras una entrevista concedida por Araya a La Segunda, en la cual dijo estar dispuesto a “cruzar la vereda”. El senador aseguró que la frase fue sacada de contexto, pues se refería exclusivamente a la posibilidad de alcanzar acuerdos en seguridad pública.

“Me causa cuidado que sobre todo el Consejo Metropolitano del PPD se quede con el titular, no lea la entrevista, porque al final del día lo único que hacen no ayudan a solucionar problemas, generan a mi juicio una polémica artificial y da cuenta de la desconexión que tienen los partidos políticos”, cuestionó.

Araya añadió que “probablemente el 99% de los que suscribieron ese voto político no leyó la entrevista” y pidió que las diferencias partidarias se tramiten mediante el debate de ideas.

Abre una negociación por seguridad

Respecto de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, Araya reiteró que no aprobará la iniciativa en general bajo sus actuales términos, pero propuso que los integrantes de la Comisión de Constitución negocien directamente con el Ejecutivo.

El senador planteó que el diálogo podría desembocar en una indicación sustitutiva del Gobierno o en una nueva propuesta elaborada por la comisión. Además, anticipó que las próximas votaciones sobre seguridad podrían volver a dividir a la oposición.