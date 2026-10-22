Rescatan a pasajeros de camioneta y bus que quedaron atrapados por inundación en Concepción

Personal de Bomberos rescató a al menos diez personas que quedaron atrapadas en dos vehículos bajo un paso nivel inundado en Concepción.

Un bus de la línea Rengo Lientur y una camioneta quedaron totalmente varados en la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna y Andalién, en el sector de Barrio Norte. Este punto históricamente ha sido epicentro de inundaciones, principalmente por aguas lluvia.

Ante ello, el Gersa, Grupo Especializado para Rescate Subacuático de Bomberos, atendió la emergencia y restringió el tránsito del sector, donde circulan vehículos particulares y varias líneas de colectivos y buses de la locomoción colectiva.

Un testigo corroboró a BioBioChile que “siempre, todos los años, siempre pasa lo mismo. En reiteradas ocasiones, los mismos vecinos de acá, de Barrio Norte, de avenida Andalién, pasa lo mismo”, apuntó.