Rescatan a pasajeros de camioneta y bus que quedaron atrapados por inundación en Concepción
La escuadra especializada de Bomberos rescató a ocho personas desde dentro de la micro y a otros dos ocupantes de la camioneta sin mayor afectación.
Personal de Bomberos rescató a al menos diez personas que quedaron atrapadas en dos vehículos bajo un paso nivel inundado en Concepción.
Un bus de la línea Rengo Lientur y una camioneta quedaron totalmente varados en la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna y Andalién, en el sector de Barrio Norte. Este punto históricamente ha sido epicentro de inundaciones, principalmente por aguas lluvia.
Ante ello, el Gersa, Grupo Especializado para Rescate Subacuático de Bomberos, atendió la emergencia y restringió el tránsito del sector, donde circulan vehículos particulares y varias líneas de colectivos y buses de la locomoción colectiva.
Un testigo corroboró a BioBioChile que “siempre, todos los años, siempre pasa lo mismo. En reiteradas ocasiones, los mismos vecinos de acá, de Barrio Norte, de avenida Andalién, pasa lo mismo”, apuntó.
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