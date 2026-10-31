Datavoz: Michelle Bachelet vuelve a instalarse como el principal liderazgo político del país

Michelle Bachelet no solo regresó con fuerza a Chile, sino que también a sus sondeos. Así lo refleja el Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz correspondiente al mes de octubre: la expresidenta volvió a encabezar las menciones de liderazgo político positivo al alcanzar un 17,3 %, frente al 5,9 % de septiembre, y desplazó al segundo lugar a Gabriel Boric, con 13,9. Un salto de 11,4 puntos porcentuales que casi triplica su cifra de la medición anterior.

La trayectoria muestra que su presencia venía construyéndose desde antes: Bachelet ingresó al top diez positivo en julio, con 6,6 % de las menciones; bajó a 4,3 % en agosto y subió a 5,9 % en septiembre. Desde Datavoz plantean que los datos no describen únicamente una reaparición en la vida pública sino “una aceleración clara de su visibilidad en la conversación política“.

La secuencia coincide con varios hitos de alta exposición pública. En julio, Bachelet participó en la primera votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU para elegir a su próximo secretario general y quedó en cuarto lugar; en septiembre, después de resultados desfavorables en el proceso, puso fin a su candidatura; el 24 de ese mes, junto a Gabriel Boric, cuestionó la decisión del Gobierno de sumarse al Escudo de las Américas; seis días después, en un homenaje en La Pintana, dijo que seguiría activa en la vida pública; una semana más adelante y consultada sobre una eventual tercera candidatura presidencial, respondió: “Yo creo que sí”; y el 15 de octubre encabezó un encuentro con dirigentes de seis partidos de oposición, al que también asistió Gabriel Boric.

“La cifra de octubre se entiende mejor al mirar la serie completa. Bachelet llevaba varios meses presente en las menciones, pero su exposición se intensificó cuando volvió a ocupar un lugar central en la contingencia nacional. El Monitor registra esa disponibilidad de su nombre en la conversación espontánea”, planteó la socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela.

Sin embargo, las cifras también describen un despegue en sus menciones negativas: del 6,2 % de septiembre pasó al 10 % en la última edición, no obstante aún mantiene un saldo neto positivo (7,4 %). Desde Datavoz describen que quienes respaldan a la exmandataria valoran su experiencia y liderazgo, además de su empatía; quienes se oponen a su figura acusan identifican oportunismo político, mentira e ineptitud, lo que revela un debate que se reinstala en torno a su figura.

Malas noticias (casi) totales para La Moneda

En las menciones negativas, José Antonio Kast permanece estable como la figura con el liderazgo político peor evaluado: se mantuvo en el primer lugar con 39,6%, a pesar de que bajó desde el 42% de septiembre. Con estos números, su saldo neto permanece desfavorable (-26,4 puntos). El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz conservó el segundo lugar, con 21,4%, registrando una variación de menos de un punto. En conjunto, ambos concentraron más del 80% de las menciones negativas dirigidas a autoridades del Gobierno central.

“En el caso de Kast, las menciones negativas no solo son altas: también apuntan a críticas bien concretas. Aparecen la mentira y la falsedad, la falta de compromiso y la percepción de que falta capacidad para actuar y resolver“, comenta Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales de Datavoz.

Asimismo, vale subrayar el ingreso al top negativo del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la crisis que estalló por los decretos administrativos que rebajaron las penas carcelarias a condenados por delitos sexuales: de no aparecer en ninguna edición anterior hizo su debut en el sexto lugar, con un 6,82%.

El Gobierno cuenta, sin embargo, con una excepción positiva: el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien aumentó sus menciones favorables del 2,1% a 11,2%, mientras las negativas permanecen bajas, en 3,1%,lo que le otorga un saldo neto positivo de 8,1 puntos, el más amplio entre las figuras políticas analizadas. “Eso muestra que la evaluación negativa no se extiende por igual a todas las autoridades”, explica Fábrega.