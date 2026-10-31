Una soprano mapuche

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¡Hola! Bien rara esta primavera que estamos viviendo, con lluvias y aluviones, tomando en cuenta que es casi noviembre. Habrá que acostumbrarse. ¡Y más encima este fin de semana se viene Halloween, para delicia de los más chicos, y el Día de Todos los Santos, para recordar a los que no están físicamente con nosotros, aunque siguen presentes en nuestros corazones!

El próximo miércoles además habrá un nuevo concierto en la Gran Sala Sinfónica, con “Música para dos pianos y percusión”. Y por si fuera poco, el sábado será el turno de un concierto especial de la Orquesta Comunitaria Metropolitana de Chile, con obras de Gioachino Rossini, Edvard Grieg y Antonín Dvořák.

El lunes además comienza una nueva edición de Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), en cuatro sedes de Santiago, hasta el domingo.

Y como Santiago no es Chile, ya se viene Puerto de Ideas en Valparaíso. El evento parte el próximo viernes, con filósofos y literatos de varias latitudes como invitados, para todos los gustos.

Además, en esta edición: la Gran Sala Sinfónica en peligro, adiós al Loro Coirón, y el regreso de la expedición a la Fosa de Atacama.

Bonus track: mi entrevista a la historiadora Olaya Sanfuentes por sus dos preciosos libros Andino y Patagonia, realizados junto a la ilustradora Luisa Rivera.

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UNDURRAGA Y LA GRAN SALA

Uno de los emblemas de la cultura chilena está en peligro. Se trata de la Gran Sala Sinfónica, que forma parte de la Universidad de Chile, y sufrió un brutal recorte en el marco del ajuste en el presupuesto del año 2027 en el Ministerio de las Culturas.

Ante la alarma, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, salió a hacer control de daños, pero lo que dijo aumentó la incertidumbre .

. Para descartar que la Gran Sala corriera peligro, sostuvo que “ el Proyecto de Presupuestos 2027 contempla que el Ministerio de las Culturas (o la Subsecretaría de las Culturas) transfiera $3.711 millones a la Subsecretaría de Educación Superior para el financiamiento del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile. Estos recursos estarán destinados al apoyo de sus tres elencos estables: Ballet Nacional Chileno, la Camerata Vocal y la Orquesta Sinfónica Nacional”.

a la Subsecretaría de Educación Superior para el financiamiento del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile. Estos recursos estarán destinados al apoyo de sus tres elencos estables: Ballet Nacional Chileno, la Camerata Vocal y la Orquesta Sinfónica Nacional”. El Mostrador revisó y comparó las partidas presupuestarias del 2026 con el proyecto 2027. Y lo primero que salta a la vista es que no fue posible rastrear en documentos públicos la transferencia de recursos que sostiene el ministro Undurraga desde Culturas a Educación.

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ADIÓS, LORO COIRÓN

Tristeza en el mundo de las artes visuales: el fin de semana pasado, la Municipalidad de Valparaíso dio a conocer el fallecimiento de Thierry Defert, conocido como Loro Coirón, artista francés que dedicó gran parte de su vida a retratar los cerros, calles y habitantes de Valparaíso.

Nacido en París en 1948, Defert llegó a Chile en la década de 1990 y se estableció en Valparaíso , específicamente en el cerro Cordillera, donde instaló su taller.

, específicamente en el cerro Cordillera, donde instaló su taller. Desde allí desarrolló numerosos grabados, dibujos y murales inspirados en los barrios , oficios tradicionales y habitantes del puerto.

, oficios tradicionales y habitantes del puerto. Su trabajo fue presentado en exposiciones dentro y fuera de Chile. En 2020, el Parque Cultural de Valparaíso organizó una muestra que reunió más de cien de sus obras.

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25 AÑOS DE MATUCANA 100

El Centro Cultural Matucana 100 cumple 25 años y lo celebra en grande con una muestra.

Pintura, escultura, fotografía, instalación, video, archivo, poesía y acciones de arte serán parte de la exposición Odisea del Espacio, que estará en M100 desde el 27 de octubre del 2026 al 24 de enero de 2027. La muestra hará un recorrido –en cuatro capítulos– que vincula distintas generaciones y procedencias, sin respetar una secuencia cronológica.

La exposición, curada por el artista Camilo Yáñez, aborda las historias de América Latina , el territorio y sus próceres, la vida cotidiana y la construcción social, la violencia política, el lenguaje y la comunidad como ámbitos desde los cuales los artistas han pensado, experimentado e interrogado el país y sus imaginarios.

, el territorio y sus próceres, la vida cotidiana y la construcción social, la violencia política, el lenguaje y la comunidad como ámbitos desde los cuales los artistas han pensado, experimentado e interrogado el país y sus imaginarios. La muestra reúne a 61 autores, artistas visuales, fotógrafos y poetas, y articula un recorrido de 118 años de arte chileno, estableciendo cruces entre distintas generaciones, lenguajes y momentos históricos.

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LA NOVELA SOBRE LA SOPRANO MAPUCHE

Una novela sobre la soprano mapuche Rayén Quitral será presentada la próxima semana en Santiago, informó Visión Universitaria UC.

Se trata de La reina de la noche (Ediciones UC), de Marilú Ortiz de Rozas , que reconstruye la vida de la artista.

(Ediciones UC), de , que reconstruye la vida de la artista. Nacida en un rincón rural de Chile y orgullosa de sus raíces mapuche, Rayén Quitral llegó a convertirse en una de las grandes sopranos de su tiempo . Mientras gran parte de Europa permanecía marcada por la guerra y muchos teatros reducían o suspendían su actividad, su voz encontró un espacio en el Teatro Colón de Buenos Aires , uno de los centros de la ópera internacional de la época, donde coincidían artistas y músicos provenientes de distintos rincones del mundo.

. Mientras gran parte de Europa permanecía marcada por la guerra y muchos teatros reducían o suspendían su actividad, su voz encontró un espacio en el , uno de los centros de la ópera internacional de la época, donde coincidían artistas y músicos provenientes de distintos rincones del mundo. Años más tarde, su interpretación de la Reina de la Noche en La flauta mágicala llevaría hasta la Royal Opera House de Londres, consagrándola en uno de los escenarios más prestigiosos de la lírica mundial.

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EL PODER DE LA RED: SECUELA FALLIDA



El crítico de cine Juan Marín reseñó para El Mostrador la película El poder de la red de Aaron Sorkin, una secuela de La red social de David Fincher.

A su juicio, la cinta decepciona y está lejos de alcanzar lo que alguna vez consiguió junto a su antecesora . “El resultado es una obra muy inferior, incapaz de capturar la complejidad de la original”, escribió.

. “El resultado es una obra muy inferior, incapaz de capturar la complejidad de la original”, escribió. La película cuenta la historia de Frances Haugen, una joven ingeniera de Facebook que se une al periodista Jeff Horwitz para revelar los secretos de la compañía. Juntos investigan y exponen cómo la empresa conocía los efectos negativos de su plataforma en los adolescentes y permitía la propagación de desinformación, cuyas consecuencias incluso contribuyeron a episodios de violencia política.

que se une al periodista Jeff Horwitz para revelar los secretos de la compañía. Juntos investigan y exponen cómo la empresa conocía los efectos negativos de su plataforma en los adolescentes y permitía la propagación de desinformación, cuyas consecuencias incluso contribuyeron a episodios de violencia política. “El problema es que la película pretende construir una advertencia política sobre los peligros de las redes sociales y su capacidad para convertirse en fábricas de monstruos ideológicos, pero todo termina siendo demasiado obvio y superficial”, afirma Marín.

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UN CASTILLO DE MADERA

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Le Cabanon de Le Corbusier (1951)

Cuánta paradoja hay en que el mago de la arquitectura del estilo internacional, el prócer del movimiento moderno, el arquitecto que bajó con las tablas de la ley y definió cinco principios para una nueva arquitectura, y que por entonces lideraba megaproyectos habitacionales en Marsella y urbanos en la India, construyera para sí mismo una pequeña cabaña de madera de solo 14 metros cuadrados.

Su “castillo en la Riviera”, como el mismo lo definió, no fue solo un capricho del genio, sino que la culminación de sus estudios sobre la proporción, que había comenzado con su famoso Modulor. En ese pequeño cubo de 3,66x3,66, Le Corbusier encontró la medida adecuada para la habitación mínima.

Off the record, se dice que el arquitecto suizo hizo la cabaña solo para espiar a Eileen Gray, arquitecta irlandesa con la que estaba obsesionado y que había levantado la Casa E1027 en el sitio del lado. Hay una ventana que no solo deja entrar la luz mediterránea, sino que se dirige directamente hacia la famosa casa en la que alguna vez fue invitado y en que otra vez, sin permiso, pintó un mural que indignó a su dueña.

Conjeturas aparte, Le Cabanon forma parte de un circuito de pequeñas obras que hoy se denominan Cap Moderne, en el balneario de Roquebrune-Cap-Martin en el sur de Francia. Entre ellas, Le Corbusier pasó sus últimos años trabajando, entre almuerzos en L’Etoile De Mer, sobremesas con amigos y largos baños en el mar, en uno de los cuales murió ahogado en 1965.

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VUELVE EXPEDICIÓN DE FOSA DE ATACAMA

Después de tres semanas de navegación, la expedición científica NIMOx arribó a Valparaíso a bordo del buque oceanográfico AGS-61 Cabo de Hornos, de la Armada de Chile.

Concluyó así una travesía que llevó nuevamente a investigadores e investigadoras chilenos a la Fosa de Atacama , uno de los ambientes más profundos y menos conocidos del planeta.

, uno de los ambientes más profundos y menos conocidos del planeta. La expedición, liderada por el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), centro de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), reunió dos proyectos de investigación que trabajaron en paralelo .

. Uno estuvo enfocado en el océano profundo y los efectos del fenómeno de El Niño, y otro en la geología del fondo marino frente a Taltal, una zona considerada laguna sísmica, es decir, un tramo donde no se han registrado grandes terremotos en mucho tiempo.

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LA CHILENA QUE PARTICIPARÁ EN LA BERLIN SCIENCE WEEK



La lingüista chilena Michelle Lezana expondrá en la Berlin Science Week, que comenzará este domingo en la capital alemana, hasta el 10 de noviembre.

Lezana, miembro de la Red de Investigadoras de Chile, fue seleccionada en un proceso competitivo internacional y será la única chilena en ser parte del programa en el Inspiration Stage , un escenario de charlas tipo TED que da visibilidad a voces emergentes en ciencia.

, un escenario de charlas tipo TED que da visibilidad a voces emergentes en ciencia. “Mi participación en Berlin Science Week tiene un significado muy especial, porque representa un retorno. Crecí en la Patagonia, me fui a Alemania para mi formación académica, estudié y trabajé en Berlín, desarrollé parte de mi carrera en Portugal y luego regresé a Aysén, porque quería construir capacidades de investigación en una universidad pública nueva.Y ahora vuelvo a Berlín con una propuesta intelectual desarrollada en uno de los territorios más remotos de Chile, con base en mi formación académica en Alemania. Hay algo muy significativo en regresar al lugar donde me formé, llevando conocimiento desarrollado desde el territorio donde crecí”, fue una de las cosas que me dijo.

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CHILE, ANDINO Y PATAGÓNICO

Dos hermosos libros sobre el mundo andino y la Patagonia ha publicado la historiadora Olaya Sanfuentes, junto a la ilustradora Luisa Rivero, con la editorial Amanuta.

Se trata de Andinoy Patagonia, que abordan la historia, flora y fauna de ambos territorios que son parte de nuestro país.

que son parte de nuestro país. “Ambos territorios nos recuerdan que Chile no se termina en el valle central, sino que está compuesto por un crisol de culturas que forman parte de nuestro territorio y de nuestra historia. Estos dos libros constituyen un esfuerzo por conocer, valorar y difundir algunas características de esas zonas, sus paisajes, su cultura y su proyección hacia el futuro”, me comentó la autora.

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PANORAMAS REGIONALES

MUESTRA EN ANTOFAGASTA

Balmaceda Arte Joven (BAJ) Antofagasta presenta Premoniciones, muestra que forma parte de Balmaceda Visual 2026, circuito nacional bianual dedicado a las artes visuales contemporáneas.

La exposición reúne el trabajo de Elena Muñoz, Dominique Toledo y Fabiana Angulo, tres artistas jóvenes seleccionadas mediante una convocatoria abierta a nivel nacional, cuyas propuestas dialogan con experiencias personales, memorias familiares y prácticas sociales presentes en sus territorios.

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FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE VALPARAÍSO

Hasta este sábado se desarrollará la 17° edición del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (FIFV). El evento contará con diversas exposiciones, residencias artísticas y workshops con fotógrafos nacionales e internacionales.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!