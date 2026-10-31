Estudiantes de Peñaflor ganan concurso de emprendimiento con proyecto para reutilizar agua

Un proyecto para recuperar y reutilizar el agua utilizada en el corte de cuarzo y granito llevó al Colegio Comercial de Peñaflor a obtener el primer lugar en la final de los Planes de Negocios Comeduc 2026, competencia que busca impulsar el emprendimiento y la innovación entre estudiantes de enseñanza media técnico-profesional.

La final se realizó el jueves 29 de octubre en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), donde seis equipos presentaron sus propuestas ante un jurado de ocho especialistas vinculados a la educación, la innovación y el sector productivo.

La competencia reunió inicialmente a los 19 establecimientos de su red educativa, cuyos estudiantes desarrollaron soluciones para problemas concretos de sus comunidades.

El proyecto ganador, denominado Water Quartz, consiste en un mesón para el corte de cuarzo y granito que incorpora un sistema capaz de recoger, filtrar y recircular el agua utilizada durante el proceso. La propuesta apunta a disminuir su desperdicio mediante un mecanismo de reutilización.

Innovación y sustentabilidad entre los proyectos premiados

El segundo lugar fue para el Liceo Bicentenario Técnico de Rancagua, con Mulch Biohair, una iniciativa que propone reutilizar cabello humano recuperado de peluquerías para fabricar bloques destinados a conservar la humedad del suelo alrededor de los árboles.

El tercer puesto lo obtuvo el Liceo Técnico Bicentenario Felisa Tolup, con Algaris, un bioestimulante elaborado a partir de cochayuyo, espirulina y ortiga, presentado en cápsulas biodegradables. El proyecto contempla además una aplicación que permite calcular las dosis según el tipo de cultivo.

El gerente general de Fundación Educacional Comeduc, José Manuel Fernández Solar, destacó el trabajo de estudiantes y docentes durante el proceso de preparación. “Llegar a esta final refleja un proceso de investigación, de aprendizaje y de perseverancia, en el que el acompañamiento de los profesores ha sido fundamental”, señaló.

Formación técnica conectada con problemas reales

La directora de Educación de la fundación, Tatiana Arce Castillo, destacó que estas iniciativas permiten vincular los conocimientos adquiridos en las aulas con necesidades del entorno.

“Al construir una propuesta, tomar decisiones y responder preguntas sobre su trabajo, fortalecen el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación”, afirmó.

La evaluación estuvo encabezada por la vicepresidenta de la CNC, Cecilia Valdés Vial, y contó con representantes del Ministerio de Educación, Fundación Chile, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y distintas organizaciones vinculadas al mundo productivo.

En su edición número 31, el certamen volvió a reunir proyectos desarrollados por estudiantes de establecimientos técnico-profesionales, con énfasis en la búsqueda de soluciones ambientales, productivas y tecnológicas.