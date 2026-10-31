Libertad vigilada intensiva: condenan a conductor ebrio por muerte de dos jóvenes en 2024

El Juzgado de Garantía de San Antonio condenó a José Ignacio Venturino Saporta a tres años y un día de libertad vigilada intensiva por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, en el accidente en que fallecieron dos estudiantes universitarias, el 30 de marzo de 2024. La sentencia fue dictada en un procedimiento abreviado y la pena principal será cumplida bajo libertad vigilada intensiva.

Venturino tenía 25 años cuando conducía su BMW por una curva en San Antonio, región de Valparaíso. Los peritajes presentados por la Fiscalía establecieron que circulaba a 176,4 km/h mientras registraba 1,24 gramos de alcohol en su cuerpo. Las víctimas viajaban en los asientos traseros del vehículo y murieron a consecuencia del choque.

Según recogió Radio Biobío, entre los antecedentes considerados en la causa estuvo un informe de Carabineros que señaló que “una condición etílica manifestada le produce al participante una reducción cualitativa de sus capacidades psicomotoras”. Uno de los testigos del accidente relató que, al preguntarle por las jóvenes, Venturino respondió: “¡No las conozco hueón, no sé quién son!”. Otro testigo contó que el conductor se agarraba la cabeza y gritaba: “¡Mira cómo quedó el auto hueón. Mi papá me va a matar!”.

A lo anterior el Ministerio Público sumó la declaración del copiloto, entonces amigo de Venturino, quien afirmó que no vio ningún animal atravesarse en el camino, como planteó Venturino, y que este le pidió que no contara lo ocurrido porque no quería que llamaran a Carabineros.

En la resolución, el tribunal estableció que el conductor tomó decisiones sobre la ruta y la velocidad, sin preocuparse de las medidas de seguridad de las pasajeras. Además, estableció que no prestó ayuda a las jóvenes, no dio cuenta del accidente a la autoridad e intentó huir del lugar.