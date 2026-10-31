Tormentas eléctricas, granizos y posibles nubes tornádicas: alerta por lluvias en la zona central

Un nuevo evento meteorológico afectará este sábado a la zona central del país, con chubascos, tormentas eléctricas, granizos y condiciones favorables para la formación de nubes tornádicas. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió que el fenómeno tendrá especial intensidad en sectores precordilleranos y en las regiones de O’Higgins y el Maule.

Según informó Emol, el meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, explicó que las precipitaciones responden al ingreso de una vaguada que provocará una fuerte inestabilidad atmosférica, especialmente en los sectores interiores del centro del país.

El especialista aclaró que “no es un sistema frontal” y advirtió que la perturbación generará “chubascos en corto periodo de tiempo”, una condición que aumenta la preocupación por posibles crecidas de cursos de agua y remociones en masa.

En Santiago, las primeras precipitaciones se esperan entre las 16:00 y las 17:00 horas, con mayor intensidad durante la tarde y noche. Según las proyecciones, caerían entre cinco y siete milímetros en el centro de la capital y entre 10 y 20 milímetros en sectores precordilleranos durante un período de 12 horas. Después de las 22:00 horas, el fenómeno comenzaría a debilitarse.

Riesgo de nubes tornádicas en O’Higgins y el Maule

La mayor concentración de inestabilidad se registraría entre O’Higgins, el Maule y parte de Ñuble. La DMC emitió un aviso por la probabilidad de formación de nubes tornádicas durante la tarde de este sábado.

“El potencial inestable es tan alto que por eso tuvimos que emitir un aviso por probabilidad de nubes tornádicas en sectores de O’Higgins y el Maule”, explicó Zúñiga.

A estas condiciones se suma una isoterma cero situada entre los 2.800 y 3.000 metros de altura, lo que favorece la caída de precipitaciones líquidas en sectores elevados de la cordillera.

Frente a este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene alerta amarilla para toda la Región Metropolitana y alerta roja por riesgo de remoción en masa en diez comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Colina y La Reina.

Senapred llama a extremar precauciones durante Halloween

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se reforzó la coordinación con municipios y organismos de emergencia, además del despliegue de personal en sectores críticos, especialmente aquellos afectados por eventos meteorológicos anteriores.

También señaló que se solicitó a las empresas eléctricas fortalecer sus planes de contingencia ante posibles emergencias.

“Hoy es un día especial para muchos, sabemos que en la tarde y noche habrá una presencia importante de personas en las calles, especialmente niños, por los que invitamos a la comunidad a estar preparada”, afirmó Cebrián, en referencia a las celebraciones de Halloween.

La autoridad recomendó buscar refugio en lugares cerrados durante las tormentas eléctricas, evitar el contacto con estructuras metálicas y mantenerse alejado de cursos de agua.

Asimismo, llamó a postergar las actividades de montaña, campamentos y excursiones durante el fin de semana, debido al riesgo de activación de quebradas y aumento del caudal de ríos y esteros.