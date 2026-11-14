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¿Vio el bólido? Misteriosa bola de fuego iluminó el cielo de Chile y provocó fuerte estruendo PAÍS Pantallazo
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¿Vio el bólido? Misteriosa bola de fuego iluminó el cielo de Chile y provocó fuerte estruendo

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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El fenómeno fue registrado cerca de las 21:32 horas del viernes, con reportes desde la Región Metropolitana hasta Los Ríos. Videos muestran un intenso destello que sorprendió a los habitantes. Se investiga si fue un meteoro o basura espacial.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una intensa bola de fuego cruzó el cielo del centro y sur de Chile durante la noche del viernes 13 de noviembre. El fenómeno, observado cerca de las 21:32 horas, generó numerosos registros audiovisuales y reportes de fuertes estruendos. RedGeoChile recopila testimonios y videos para analizar el evento, mientras que la ONG Red de Emergencia planteó la posibilidad de que se trate de un meteoro o restos de basura espacial. Su origen aún no ha sido confirmado oficialmente.
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Una misteriosa bola de fuego iluminó el cielo de distintas regiones de Chile durante la noche de este viernes 13 de noviembre, sorprendiendo a quienes presenciaron un intenso destello luminoso que, según diversos testimonios, estuvo acompañado de un fuerte estruendo.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 21:32 horas y fue observado desde distintos puntos de la zona centro-sur del país, con reportes que abarcan desde la Región Metropolitana hasta Los Ríos.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran una intensa luminosidad atravesando el cielo, similar a una bola de fuego, antes de desaparecer.

Entre los registros difundidos destacan imágenes captadas desde el Gran Concepción, mientras que usuarios de otras localidades aseguraron haber presenciado el mismo fenómeno.

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De acuerdo con la información recopilada por RedGeoChile, se trataría de un bólido, denominación utilizada para describir un meteoro especialmente brillante durante su paso por la atmósfera.

La organización informó que está reuniendo registros audiovisuales y testimonios de personas que observaron el evento para contribuir a su análisis y documentación.

Además del destello, habitantes de distintas comunas reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, cuya relación exacta con el objeto luminoso todavía debe ser establecida.

Por su parte, la ONG Red de Emergencia señaló que recibió reportes ciudadanos desde aproximadamente las 21:30 horas, principalmente entre Talca y Temuco.

“Según varios reportes ciudadanos cerca de las 21.30 se logró ver una posible caída de chatarra espacial o meteoro sobre cielo Chile”, informó la organización.

La entidad también indicó que estaba investigando una eventual relación del fenómeno con lanzamientos y misiones de SpaceX realizados durante la jornada.

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