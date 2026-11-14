¿Vio el bólido? Misteriosa bola de fuego iluminó el cielo de Chile y provocó fuerte estruendo

Una misteriosa bola de fuego iluminó el cielo de distintas regiones de Chile durante la noche de este viernes 13 de noviembre, sorprendiendo a quienes presenciaron un intenso destello luminoso que, según diversos testimonios, estuvo acompañado de un fuerte estruendo.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 21:32 horas y fue observado desde distintos puntos de la zona centro-sur del país, con reportes que abarcan desde la Región Metropolitana hasta Los Ríos.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran una intensa luminosidad atravesando el cielo, similar a una bola de fuego, antes de desaparecer.

Entre los registros difundidos destacan imágenes captadas desde el Gran Concepción, mientras que usuarios de otras localidades aseguraron haber presenciado el mismo fenómeno.

De acuerdo con la información recopilada por RedGeoChile, se trataría de un bólido, denominación utilizada para describir un meteoro especialmente brillante durante su paso por la atmósfera.

La organización informó que está reuniendo registros audiovisuales y testimonios de personas que observaron el evento para contribuir a su análisis y documentación.

Además del destello, habitantes de distintas comunas reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, cuya relación exacta con el objeto luminoso todavía debe ser establecida.

Por su parte, la ONG Red de Emergencia señaló que recibió reportes ciudadanos desde aproximadamente las 21:30 horas, principalmente entre Talca y Temuco.

“Según varios reportes ciudadanos cerca de las 21.30 se logró ver una posible caída de chatarra espacial o meteoro sobre cielo Chile”, informó la organización.

La entidad también indicó que estaba investigando una eventual relación del fenómeno con lanzamientos y misiones de SpaceX realizados durante la jornada.

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