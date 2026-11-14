Conversaciones democráticas: Luis Maira y el “alma” de la Constitución de 1980

Esta entrevista a Luis Maira fue realizada el 5 de agosto de 2011, en el marco de la investigación doctoral Orígenes del malestar social en Chile, desarrollada en la Universidad Radboud de los Países Bajos.

Fundador de la Izquierda Cristiana, exdiputado, exministro y exembajador, Maira reconstruye las discusiones que atravesaron a la oposición durante la dictadura: la movilización social, la búsqueda de una ruptura política y la posterior decisión de participar en el plebiscito de 1988.

La conversación aborda también los límites de la transición, las restricciones que enfrentó el primer gobierno democrático y la forma en que los sectores vinculados a la dictadura utilizaron su último año en el poder para profundizar los mecanismos institucionales de resguardo del orden establecido.

Desde la perspectiva de 2011, Maira identifica una cuestión que posteriormente ocuparía un lugar central en el debate público chileno:

“La vida demostró que eso era insuficiente, y que de algún modo la Constitución de 1980 tiene un alma que excede sus cláusulas extremas. De esta forma, sigue teniendo insuficiencias desde el punto de vista de la legitimidad democrática que no se van a resolver si no se hace otra Constitución”.

Escuchada quince años después, la entrevista constituye un valioso documento para comprender cómo algunos protagonistas de la transición percibían, antes del estallido social y de los procesos constitucionales recientes, las tensiones que permanecían abiertas en la democracia chilena.