El Congreso despachó este lunes el proyecto de ley del Gobierno para contener el alza de los combustibles, luego de que el Senado aprobara la iniciativa con 33 votos a favor. La medida contempla una rebaja de $40 por litro en las gasolinas y de $140 en el diésel, además de beneficios para el transporte de carga.

La votación se concretó a las 22:04 horas cerrando la tramitación parlamentaria de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo tras las movilizaciones de camioneros de la semana pasada.

El proyecto establece medidas excepcionales y transitorias para frenar los incrementos en los precios de los combustibles y reducir los costos operacionales del transporte de carga. Su impacto fiscal está estimado en $820 mil millones.

Rebajas desde este jueves y compromisos con otros sectores

El objetivo del Ejecutivo es que las disminuciones comiencen a reflejarse en los precios a partir de este jueves 19 de noviembre, una vez completados los trámites necesarios para la entrada en vigencia de la normativa.

Durante la discusión, el Ministerio de Hacienda también comprometió la instalación de mesas de trabajo para abordar las demandas de otros sectores afectados por el encarecimiento de los combustibles.

Entre ellos figuran los pescadores artesanales, agricultores y habitantes de zonas extremas, quienes buscan medidas que permitan aliviar los mayores costos asociados al transporte y las actividades productivas.

La aprobación representa una respuesta legislativa a las movilizaciones del transporte de carga, que presionaron al Gobierno para adoptar medidas frente al incremento de los combustibles.