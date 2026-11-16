La billetera fiscal tiene ruedas: La Moneda obligada al pragmatismo a un costo de US$ 700 millones

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¡Buenas y feliz lunes! Una nueva Yalta en China y la semana en que Chile sabrá si está en recesión. Mientras Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se preparan para una reunión que podría redefinir el equilibrio del poder mundial, en Santiago el Banco Central pondrá cifras a una pregunta bastante menos épica, pero igualmente incómoda: ¿estamos oficialmente en recesión?

Partamos por China. Shenzhen será esta semana el centro de la diplomacia mundial. Al margen de la cumbre de APEC, Trump, Xi y Putin tienen previsto sentarse a conversar en un encuentro inédito entre los líderes de las tres grandes potencias nucleares. Algunos ya hablan de una nueva Yalta, aquella conferencia de 1945 en la que Roosevelt, Churchill y Stalin comenzaron a dibujar el orden mundial de la posguerra.

Y en medio de esa partida de ajedrez estará José Antonio Kast. El Presidente está en China para participar en APEC y profundizar la relación con Xi Jinping. China es el principal socio comercial de Chile y el destino fundamental de nuestro cobre. Kast deberá navegar entre su afinidad política con Washington y una realidad económica que lo obliga a cuidar la relación con Beijing.

La ironía es que, mientras las superpotencias se disputan el control de la inteligencia artificial, el hombre que ayudó a convertirla en la tecnología más poderosa del planeta cayó por una de las pasiones más antiguas y humanas. Jensen Huang, el arquitecto del imperio Nvidia, renunció en medio del escándalo por su relación con una empresaria china sospechosa de espionaje por las autoridades estadounidenses. El hombre que lideró la revolución de las máquinas terminó descubriendo que el factor humano sigue siendo el más impredecible.

De vuelta en Chile, el miércoles conoceremos las cifras del PIB del tercer trimestre, que deberían confirmar que la economía entró en recesión. Y el martes tendremos otra radiografía, quizás igual de importante. El Banco Central publicará su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) y sabremos cuánto le preocupan los riesgos que amenazan la recuperación:

Las tasas de interés en Estados Unidos, el petróleo, el endeudamiento y las turbulencias que han golpeado a los fondos de pensiones, particularmente al fondo E. Rosanna Costa tendrá que explicar qué tan preparado está el sistema financiero chileno para enfrentar un mundo más volátil y una economía que no logra despegar.

Y no hay que olvidar que esta semana el gigante de la IA, Anthropic debuta en la bolsa. Las acciones se transarán en el Nasdaq a partir del jueves con el símbolo bursátil “ANT”. Se prevé que la valoración de mercado del creador de Claude sea muy inferior a los 2 billones de dólares inicialmente previstos y se sitúe entre 1,3 y 1,45 billones de dólares.

También en esta edición, el acuerdo de La Moneda con los camioneros, o cuando la política le gana al dogmatismo; el informe de Goldman Sachs que enfría a Quiroz; y Toesca y la pesada herencia de Sartor: los inversionistas podrían recuperar menos de la mitad de su plata.

Además, el misterio detrás de la decisión de Entel de salir de Perú; Jamie Dimon descubre a un Kast que pocos reconocerían: el de un político “brillante”; y la salud que viene: el desafío de vivir más y mejor sin quebrar el sistema.

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LA BILLETERA FISCAL TIENE RUEDAS

Camioneros: el pragmatismo cuesta US$ 700 millones (algunos economistas dicen que es casi US$ 900 millones). El Gobierno de Kast terminó negociando con los camioneros lo que no estaba dispuesto a concederles a otros sectores: más subsidios, beneficios tributarios y precios congelados. Quiroz lo llama pragmatismo. Sus críticos advierten que se premió una paralización con bloqueos de rutas. Y la cuenta la paga el fisco.

José Antonio Kast llegó al poder prometiendo orden, disciplina fiscal y que nadie estaría por encima de la ley. Su sector se burlaba de la “derechita cobarde” y cuestionaba a los gobiernos anteriores por ceder ante las presiones de la calle. Pero bastaron tres días de movilizaciones y bloqueos de rutas para que La Moneda cediera.

El acuerdo tiene de todo. Una rebaja de $142 por litro en el diésel y de $39 en las gasolinas, congelamiento de precios hasta el 31 de marzo de 2027 y mayores devoluciones del impuesto específico al transporte de carga. Para los camioneros más pequeños, el reintegro llegará al 90%. Pero la concesión más llamativa es ideológica: un Gobierno que defiende el libre mercado terminó interviniendo directamente los precios de los combustibles. La derecha económica, históricamente contraria a estas herramientas, parece haber descubierto las virtudes del control de precios cuando el que protesta es uno de los suyos.

Y Quiroz no intenta esconder que se doblaron. En una entrevista con La Tercera este domingo reconoce que hubo concesiones políticas y económicas. Admite que en Hacienda siempre hay un “dolorcillo de guata” cuando toca gastar más de lo previsto, pero defiende el acuerdo: “Realpolitik o pragmatismo, pongan el nombre que quieran, ese es mi camino”. En su entorno explican que nunca se opuso a intervenir, sino que buscaba una fórmula fiscalmente sostenible.

El alivio de los combustibles no cambia el panorama inflacionario. Un informe del Scotiabank estima que las medidas del Gobierno para contener los precios de los combustibles reducirán la inflación de noviembre entre 0,06 y 0,08 puntos porcentuales. Es un alivio de corto plazo, pero los riesgos siguen elevados: la tensión geopolítica podría provocar un nuevo repunte del petróleo.

Lo más relevante es que el informe mantiene su proyección de un alza de tasas del Banco Central de 25 puntos base en diciembre, con la posibilidad de discutir un aumento de 50 puntos. Además, descarta detener la acumulación de reservas internacionales.

Los camioneros no son precisamente contribuyentes desprotegidos. El economista Claudio Agostini recuerda que la devolución del impuesto al diésel comenzó en 2000 con un 7%, después de un paro de tres días. Nuevas movilizaciones consiguieron elevarla una y otra vez.

Lo que nació como un beneficio transitorio se transformó en un privilegio permanente, renovado bajo gobiernos de distintos colores. Ahora, otro paro permite aumentarlo hasta el 90% para una parte del sector. Y eso que los camiones generan costos adicionales por contaminación, congestión y deterioro de las carreteras. En otras palabras, no solo reciben un tratamiento tributario especial: cada nueva movilización parece mejorarles las condiciones.

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QUIROZ PROMETE, GOLDMAN ADVIERTE, GEMINES DISPARA

Economía complicada: Goldman Sachs enfría a Quiroz y Gemines apunta al Banco Central. A Jorge Quiroz le está resultando más fácil prometer crecimiento que encontrar economistas que le crean. El ministro de Hacienda asegura que la recesión será corta y que Chile volverá a crecer cerca de 4% en 2028.

Pero Goldman Sachs acaba de ponerle una dosis de realidad al optimismo oficial: sentencia que cerraremos el año con una recesión y proyecta una economía que apenas saldrá del hoyo en 2027 y que volverá a perder fuerza en 2028. El consenso de los economistas es que el estancamiento de la economía se extenderá hasta al menos el primer trimestre del próximo año.

Y, como si faltaran problemas, la influyente consultora Gemines abre otro flanco: acusa al Banco Central de ser demasiado complaciente con la inflación y de tolerar un dólar artificialmente alto.

El problema es que Chile parece atrapado entre dos malas noticias: una economía que no logra crecer y una inflación que se resiste a desaparecer. Goldman proyecta una caída del PIB de 0,5% este año, un rebote de 2,9% en 2027 y una desaceleración a 2,5% en 2028. Nada parecido al despegue que promete Hacienda. Y eso suponiendo buenos precios del cobre y un escenario internacional relativamente favorable. El mensaje de fondo es incómodo: salir de la recesión puede ser relativamente rápido; salir del estancamiento es otra historia.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoce que Chile está en recesión, pero insiste en que será corta y que la economía podría crecer cerca de 4% en 2028. Su apuesta descansa en una recuperación de la producción de cobre, el repunte de la inversión y el impacto de las reformas económicas del Gobierno. El problema es que, por ahora, los números de Wall Street cuentan una historia menos entusiasta.

La advertencia de Goldman es que una cosa es salir de la recesión y otra muy distinta recuperar la capacidad de crecer. El banco reconoce que Chile podría sorprender positivamente después del pésimo desempeño de este año, pero identifica problemas que no se solucionan con un rebote del cobre:

Baja productividad, debilidad de la demanda y escaso impulso de las políticas económicas. En su diagnóstico, América Latina sigue atrapada en una mediocridad estructural, con un crecimiento promedio de apenas 1,6% en 2027. Chile estaría entre los países de mejor desempeño regional, pero eso no necesariamente significa demasiado.

Y hay un dato que complica aún más el panorama: el espacio fiscal. Goldman proyecta que la deuda del Gobierno Central llegará al 45% del PIB en 2027, mientras el déficit fiscal se mantendrá en 2,1% tanto en 2026 como en 2027. En otras palabras, la recuperación económica que anticipa el banco no viene acompañada de una mejora sustancial de las cuentas públicas.

Mientras Goldman cuestiona la velocidad de la recuperación, Gemines abre otro frente de discusión y apunta directamente al Banco Central. En un duro análisis sobre inflación y política monetaria, la consultora sostiene que el instituto emisor exhibe un mal récord histórico en el cumplimiento de su principal mandato.

Sus cálculos son contundentes: desde 2020 la inflación ha promediado 5,5% anual y, si se considera desde 2021, llega al 6%. Exactamente el doble de la meta de 3%. Aunque reconoce factores externos, como los retiros de las AFP y el shock petrolero, Gemines sostiene que el Central debió bajar las tasas más lentamente y abandonar un discurso que califica de complaciente.

Pero el dardo más filoso apunta al dólar. Gemines afirma que el peso chileno está persistentemente subvalorado respecto de los fundamentos de la economía. Con el dólar rondando los $980, la consultora calcula que el nivel de equilibrio estimado por el propio Banco Central se ubica en cerca de $872, en moneda de octubre.

¿Cómo se explica esa brecha cuando el cobre está en niveles históricamente elevados y la balanza comercial registra un superávit récord? Para Gemines, la respuesta está en las tasas de interés: Chile ofrece rendimientos reales demasiado bajos frente a otras economías emergentes, lo que debilita al peso y termina importando inflación.

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TOESCA Y SARTOR: APORTANTES CON DEPRESIÓN

Toesca y la pesada herencia de Sartor: los inversionistas podrían recuperar menos de la mitad de su plata. El tercer informe trimestral de Toesca sobre la liquidación de los fondos Sartor revela la magnitud del daño: recuperaciones estimadas de apenas 21% a 44% del valor original, activos difíciles de vender, deudas impagas y una batalla judicial que está lejos de terminar.

La herencia de Sartor sigue siendo una pesadilla para los inversionistas. En su último boletín trimestral, la administradora entrega una radiografía de los cinco fondos que recibió para liquidar. Y las cifras son duras: dependiendo del fondo, los aportantes podrían recuperar entre 21% y 44% de su inversión original. Dicho de otra manera, las pérdidas estimadas van desde 56% hasta 79%. Son valorizaciones preliminares basadas en estados financieros auditados a diciembre de 2024, no recuperaciones definitivas.

El problema no es solo cuánto se perdió, sino lo difícil que está siendo recuperar lo que queda. En el Fondo Leasing, Toesca informa que logró regularizar más del 80% de una cartera equivalente a más de $5.000 millones, pero todavía arrastra cerca de $1.500 millones en obligaciones morosas.

A eso se suma la compleja operación para vender las acciones de Azul Azul –se especula que ahí se podría recuperar algo decente–, vinculadas al FIP Tactical Sport. Hay un principio de acuerdo para realizar una venta competitiva y transparente, aunque la recuperación ya estaba contemplada en las estimaciones anteriores.

Miami también aparece en el mapa de los problemas heredados. En el Fondo Táctico Internacional, Pedro Pablo Larraín renunció a la administración de Downtown Investment, sociedad vinculada al proyecto inmobiliario Faena Residences Miami. Toesca intenta ahora asumir el control, contrató asesores legales y contables en Estados Unidos y prepara una revisión para determinar el estado de las obras y, especialmente, el uso de los recursos. Una señal de que todavía hay preguntas importantes sin responder.

La arista judicial sigue creciendo. Toesca mantiene su rol de querellante en la causa penal que involucra a 11 formalizados, entre ellos, los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín, además de Michael Clark. Cuatro quedaron en prisión preventiva tras las audiencias de julio y agosto.

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Un mensaje de Tenpo

Equipo legal de Tenpo es reconocido entre los 50 más destacados de Chile

La gerencia legal de Tenpo fue reconocida dentro de las 50 áreas jurídicas corporativas más destacadas del país, en el marco de la primera edición de “Quién es Quién en las Gerencias Legales en Chile” de Forbes Chile, desarrollado con el apoyo de Audentia.

En su análisis, la publicación destacó la obtención de la licencia para el primer neobanco de Chile como una de las operaciones corporativas y regulatorias de mayor impacto en el mercado local este año.

“Estamos muy contentos con este reconocimiento, que refleja el compromiso y la rigurosidad de un equipo que ha sido fundamental en este proceso. Construir desde cero la estructura legal de un banco 100% digital ha exigido un alto estándar técnico frente al regulador, para garantizar la máxima seguridad jurídica y operativa”, dijo Christian Mella, Chief Legal Officer de Tenpo.

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GRÁFICO DE LA SEMANA

Chile, el país que ahorra como rico y se jubila como pobre. Una paradoja que vuelve a poner sobre la mesa un informe de la OCDE que destaca que Chile acumula más ahorro previsional por habitante que Japón, la cuarta economía del mundo.

Las AFP manejan el equivalente a alrededor del 64% del PIB. Un verdadero gigante financiero para el tamaño de nuestra economía que las ha convertido en el gran motor del mercado de capitales domestico. Cuatro décadas de ahorro obligatorio ayudaron a construir uno de los mercados financieros más desarrollados de América Latina. Una herencia de los Chicago Boys que, guste o no, convirtió a Chile en una potencia regional del ahorro.

El gráfico de Latinometrics confirma que el sistema ha sido extraordinariamente eficiente para acumular ahorro e impulsar el mercado financiero, pero mucho menos para garantizar buenas jubilaciones. Parte del problema está fuera de las AFP: informalidad cercana al 27%, bajos salarios y lagunas previsionales. La reforma de pensiones intenta corregir esas brechas, pero la pregunta de fondo sigue intacta: ¿de qué sirve tener uno de los mayores fondos de ahorro previsional del mundo si millones de chilenos no logran jubilarse dignamente?

Lo cuestionable: somos campeones acumulando capital y bastante menos exitosos pagando pensiones.

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LA FRASE “PLOP” DE LA SEMANA

Jamie Dimon descubre a un Kast que pocos reconocerían: el de un político “brillante”. El todopoderoso jefe de JP Morgan, tiene una opinión sobre José Antonio Kast que probablemente sorprenderá incluso a los más entusiastas partidarios del Presidente chileno: lo encuentra brillante. Sí, brillante. No simplemente inteligente, preparado o convincente. Brillante.

En una entrevista en El Mercurio, el banquero más influyente de Wall Street dijo que Kast le pareció no solo “brillante”, sino que también “un caballero” y que sus políticas económicas “dan en el clavo”.

Lo de brillante es lo verdaderamente novedoso. En Chile, donde Kast lleva años bajo el escrutinio de aliados, adversarios, economistas y empresarios, no es precisamente el adjetivo que domina la conversación pública. “Liviano” es la que más se usa para describirlo en el sector privado.

Dimon parece haber descubierto una faceta del Mandatario que había pasado bastante inadvertida por estos lados. El banquero estuvo de vuelta en Chile después de 10 años. Además de su visita con el Presidente, Dimon estuvo con el equipo local de JP Morgan y fue el invitado de honor a un almuerzo con empresarios en la Viña Chadwick.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El misterio detrás de la decisión de Entel de vender negocio peruano. ¿Negocio o necesidad de caja de los Matte? La empresa decidió vender Perú justo cuando el negocio comenzaba a dar frutos. La compañía controlada por el Grupo Hurtado-Vicuña y los Matte, cerró la venta de su filial peruana por US$ 1.714 millones a Millicom, dueño de Tigo y protagonista de la consolidación de las telecomunicaciones en América Latina. En Chile compró las operaciones de Telefónica/Movistar.

Los números explican por qué hay apetito. La filial representa el 36% de los ingresos consolidados y cerca del 36% del EBITDA del grupo. Tiene más de 10 millones de clientes y, en los primeros nueve meses de 2026, sus ingresos crecieron 7% y el EBITDA 12,6%. Después de más de una década de inversiones, Entel decidió que llegó el momento de cobrar las fichas.

Primera tesis: vender Perú para apostar por Chile. Segunda tesis: las necesidades de caja de los Matte (son los segundos mayores accionistas después de los Hurtado-Vicuña)

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– Scotiabank ficha en Citi al reemplazante de Masola. Se terminó el misterio en Scotiabank. Un mes después de anunciar la salida de Diego Masola –que El Semanal había adelantado una semana antes, pese a que en ese momento nos lo negaron–, el banco canadiense ya tiene nuevo jefe para Chile y Uruguay. Se trata de Marcelo Gorrini, un veterano de Citibank con más de 30 años en la banca internacional, que asumirá el 4 de enero de 2027.

Scotia salió a buscar experiencia y la encontró en la competencia. Gorrini viene de Citi, donde desde 2023 era Chief Administrative Officer para América Latina. Antes fue CEO para Centroamérica y el Caribe, con responsabilidad sobre diez países, y encabezó las operaciones en Panamá y Costa Rica. También pasó por Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y República Dominicana. Un ejecutivo que conoce bien los pasillos de la banca regional.

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– La bolsa se achica y nuam busca revivirla. Chile sueña con ser un centro financiero regional, pero tiene un pequeño problema: su bolsa se está quedando sin empresas. En 2006 había 244 compañías listadas en Santiago. Hoy quedan apenas 185. Casi una de cada cuatro desapareció del mercado bursátil. Y mientras el Gobierno habla de convertir a Chile en un polo financiero, la realidad es que cada vez menos firmas ven atractivo financiarse en bolsa.

Las cifras las puso sobre la mesa la OCDE durante la celebración del tercer aniversario de nuam, el holding que integra las bolsas de Santiago, Lima y Colombia. El diagnóstico: la región necesita inversión para crecer, pero sus mercados de capitales siguen siendo pequeños, poco profundos y con dificultades para atraer nuevas empresas.

La apuesta es que la integración y la reforma MK4 cambien la historia. Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, destacó que conectar los tres mercados permitirá atraer inversionistas extranjeros, ampliar el financiamiento empresarial y darle mayor escala a la región. Hacienda, por su parte, puso sobre la mesa la Bolsa Junior, cambios tributarios y otras medidas para devolverle liquidez al mercado chileno.

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– Del Olimpo a la comisaría. Hace menos de un mes, Carlos Carvallo era una estrella del establishment financiero internacional. Hoy está detenido y bajo investigación. El expresidente del Banco Central de Paraguay pasó de recibir premios por su gestión a quedar atrapado en el escándalo de Ueno Bank, que hizo caer al Gobierno de Santiago Peña y dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus cuentas.

La ironía es monumental. En octubre, en Bangkok, Carvallo recibió el premio al banquero central del año de LatinFinance y una calificación sobresaliente de Global Finance. Para completar la postal, presidió la sesión plenaria de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Todo un símbolo de credibilidad institucional. Unas semanas después, la institución que dirigía intervenía Ueno Bank, entidad que él mismo había encabezado antes de llegar al regulador.

Y aquí viene mi lectura: lo poco serio que son estos sellos de aprobación internacional. El FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF llevaban tiempo destacando los avances económicos de Paraguay. Y había razones macroeconómicas para hacerlo. Pero el colapso de Ueno dejó al descubierto que una inflación controlada, buenas cifras de crecimiento y discursos sobre estabilidad pueden convivir con serios problemas de supervisión y gobierno corporativo.

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– Los ex-Security ya le están compitiendo al BICE. Los antiguos ejecutivos del grupo Security no perdieron el tiempo. Como ya les anticipamos acá, tras la integración de Security con BICE, un grupo de históricos de la firma decidió emprender por cuenta propia y ahora ya salió a competir en uno de los negocios más atractivos de la banca: la administración de grandes patrimonios. La apuesta se llama Values Corp y tiene un socio de peso en España.

Arrancó el factoring. Pero Values Corp no quiere vivir solo de los millonarios. Ya puso en marcha su negocio de factoring, con $10 mil millones de capital y bajo el liderazgo de Ignacio Prado. El objetivo es financiar capital de trabajo de empresas y construir una plataforma de servicios financieros más amplia. Ya tendrían más de 40 clientes.

La apuesta grande, eso sí, es el negocio de clientes de alto patrimonio. Values Corp A&G Wealth Solutions es liderado por Renato Peñafiel y entre sus socios y ejecutivos figuran Fernando Salinas, Alberto Oviedo e Ignacio Prado, todos ex-Security. También participan los empresarios Naoshi Matsumoto, Gonzalo Pavez y Álvaro Vial.

La semana pasada dieron el puntapié oficial en la Galería Patricia Ready, en Vitacura, con cerca de 100 invitados y la presencia de la plana mayor de A&G, encabezada por su presidente, Alberto Rodríguez Fraile.

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Un mensaje de la UDP

Ediciones UDP rescata el trabajo de la periodista Lenka Franulic

Reportera. Antología de entrevistas, crónicas y perfiles, editado por las académicas Paula Escobar Chavarría y Cecilia García-Huidobro, fue presentado en una nueva versión de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales. El libro contiene una selección de los principales trabajos de la Premio Nacional de Periodismo 1957.

El texto reúne cerca de treinta artículos, que fueron publicados en revistas como Hoy, Ercilla y Eva, que abordan acontecimientos políticos, culturales y sociales, en los que retrató a destacadas figuras nacionales e internacionales, como Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri o la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, y con gran sensibilidad literaria a personalidades como Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, Roberto Matta, Frank Sinatra, Simone de Beauvoir y Dorothy Parker.

La próxima jornada de la Cátedra Mujeres y Medios contará con la participación de la escritora, dramaturga y guionista argentina Claudia Piñeiro, premiada internacionalmente y finalista del International Booker en 2022. Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La semana del 16 de noviembre tiene dos protagonistas: el crecimiento y la estabilidad financiera. Y ambos llegan en un momento incómodo para el Gobierno de José Antonio Kast. Chile coquetea con la recesión, la inflación sigue presionando y Hacienda apuesta a que el repunte del cobre y la inversión permitirán crecer sobre el 3% en 2027. El problema es que, por ahora, hay más promesas que cifras.

El miércoles 18, a las 8:30, llega el dato más esperado: el PIB del tercer trimestre. Las Cuentas Nacionales permitirán determinar si Chile entró formalmente en recesión. También conoceremos cuánto del deterioro se explica por la minería y cuánto por la debilidad del resto de la economía.

Una distinción fundamental para evaluar el relato de Hacienda: que el problema es principalmente el cobre y no una economía que está perdiendo fuerza por todas partes.

– Pero el martes 17 podría ser igual de interesante. El Banco Central publica su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) y esta vez hay varios elefantes en la habitación. El primero es el impacto de las tasas de interés estadounidenses y los precios del petróleo sobre el sistema financiero chileno. Con Wall Street nervioso, el dólar volátil y el costo del financiamiento elevado, interesa conocer qué escenarios de estrés está mirando el instituto emisor.

El segundo elefante son las AFP. Después de un año de fuertes pérdidas en el Fondo E, volatilidad en la renta fija y cuestionamientos a las estrategias de cobertura con derivados, habrá que mirar qué dice el Banco Central sobre los riesgos acumulados en los portafolios previsionales. La pregunta incómoda: ¿estamos frente a pérdidas explicables por movimientos de mercado o hay vulnerabilidades más profundas en la gestión de riesgos de una industria que administra activos equivalentes a buena parte del PIB?

– La semana comenzará el lunes 16, desde las 18:00, con el comunicado de la Reunión de Política Financiera (RPM). Ahí conoceremos la decisión del BC sobre el requerimiento de capital contracíclico para la banca. Una señal importante sobre cómo evalúa la capacidad del sistema financiero para absorber eventuales shocks.

Y habrá más Banco Central. El martes, Rosanna Costa presentará el IEF ante el Senado a las 9:00 horas y responderá preguntas de la prensa a las 15:00. Ese mismo día hablarán Alberto Naudon en Buenos Aires y Luis Felipe Céspedes en el Chile Macro Day de Bank of America.

La crisis del trabajo en la mira. El jueves y viernes, la conferencia anual del instituto emisor pondrá el foco en el mercado laboral, productividad y macroeconomía, con la participación de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal estadounidense, y el economista de Princeton Richard Rogerson.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

La salud que viene: el desafío de vivir más y mejor sin quebrar el sistema. La ley corta de isapres parece haber dado un segundo aire a la industria y la gran pregunta que ahora busca respuesta es: ¿quién y cómo se financiará nuestra salud cuando seamos viejos?

En una nueva Cumbre de El Semanal, los líderes de Andes Salud e Isapre Esencial, junto al médico Juan Carlos Said, plantearon cómo hacer sostenible la salud en un Chile que envejece: más prevención, inversión en regiones, alianzas público-privadas e IA para ampliar el acceso y contener los costos.

La primera conclusión: Chile no necesita solamente gastar más en salud, sino gastar mejor. Said recordó que el país tiene un sistema con logros importantes, pero diseñado para una realidad que está cambiando rápidamente. El envejecimiento y las enfermedades crónicas obligan a pasar de un modelo que paga consultas, exámenes y procedimientos a uno que premie la resolución de problemas.

Desde Isapre Esencial, Guimpert puso sobre la mesa una apuesta concreta: que prevenir sea también un buen negocio. Su modelo de medicina familiar, basado en médicos de cabecera y acompañamiento permanente, permite resolver –según explicó– el 70% de las necesidades de los pacientes en la primera consulta.

La segunda gran oportunidad está fuera de Santiago. Grebe explicó que en regiones el principal problema no es la falta de demanda, sino la falta de oferta médica. Andes Salud ha respondido con inversiones en equipamiento e infraestructura: once resonadores, tres escáneres, tres PET-CT y dos equipos de radioterapia. La clave, sostuvo, es entender que la colaboración entre el sector público y privado permite alcanzar una escala que hace viables inversiones que antes parecían imposibles.

Para ver la Cumbre Salud completa haz clic en este enlace o el video de la imagen.

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