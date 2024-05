¿Casualidad? Mario Desbordes y otros candidatos de derecha coinciden en la misma pauta de salud

Cuando una autoridad entraba a la inauguración del nuevo Centro de Referencia Sociosanitario, en la comuna de Santiago, se encontraba primero con la exministra y candidata por Puente Alto, Karla Rubilar, para darles la bienvenida. Luego, les tomarían una foto junto a Yanko Herrera -CEO de Myra Salud, dueños y gestores del proyecto- y su esposa y jefa de servicios Asseneth Villa. Si bien el evento era una inauguración de un centro de salud, también pareció un encuentro de candidatos de derecha, en particular de Chile Vamos, aún cuando hubo algunas autoridades de izquierda que llegaron.

La pauta se realizó el patio encarpado del centro de salud. Un coffe al inicio recibió a las autoridades y figuras públicas que verían el corte de cinta de este centro médico que contribuirá, a partir de julio, con 147 camas especializadas y salas de rehabilitación que descomprimirán las salas de espera que atochan al sistema hospitalario que, según los datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, cerca de 2.7 millones de prestaciones se encuentran atrasadas. El evento comenzó a eso de las 10:30 tras la llegada de la última autoridad y la que más atención generó: la alcaldesa de providencia, Evelyn Matthei.

Entre los asistentes se encontraban funcionarios de distintos hospitales, servicios de salud y políticos. Entre las figuras públicas se vio al periodista Amaro Gómez-Pablos y Mary Rose Mac-Gill -quien se sentó en primera fila al lado de Matthei-. Desde la esfera política estaba Rubilar, candidata por la alcaldía de Puente Alto, íntima amiga del gestor del proyecto y pieza clave para la llegada de los invitados de Chile Vamos. A la ex vocera de Gobierno la acompañó su marido Christian Pino que hizo de presentador en el evento, también llegó la alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza; el ex ministro de salud Jaime Mañalich y los candidatos a la alcaldía de Santiago Mario Desbordes y contendor Aldo Duque.

Los candidatos a Santiago no se habían puesto en contacto en el último tiempo, por lo menos no de manera directa. A través de intermediarios medían las expectativas de cada uno para enfrentarse en las elecciones por el municipio de Santiago y donde -según las encuestas- Desbordes corre con ventaja.

No esperaban toparse en la inauguración del centro sociosanitario. Llegaron ambos con un abrigo café claro, beige, sin embargo, quien llegó con sombrero fue Desbordes, no Duque, como nos tiene acostumbrados. El ex presidente de Renovación Nacional se sentó en segunda fila, cerca de Matthei y Mac-Gill con quienes compartió palabras luego de la presentación de Herrera. Duque, sin embargo, permaneció de pie durante la ceremonia y a penas terminó se fue y no se quedó al cocktail.

Desbordes reconoció que conversaron con Duque y que está trabajando desde el día uno en la comuna con los vecinos y para competir. El trabajo se orienta “con la idea de que Aldo llegue al final a la papeleta”, dice el candidato de RN, puesto que es “parte de la ecuación, esa es una de las razones por qué soy yo el candidato y no otras personas. Entonces, ese es mi trabajo, para eso me estoy planificando”, comenta Desbordes haciendo alusión a que el ex candidato Sebastián Sichel no quiso continuar su candidatura si no era el candidato único de la derecha.

Ahora bien, el ex ministro de Defensa también reconoció que “me encantaría que lleguemos a un acuerdo con Aldo y vaya un solo candidato”, puesto que “mucho más allá de que te apoye un partido, diez partidos, veinte partidos, lo clave es que te apoye la ciudadanía de Santiago, que va mucho más allá de las tiendas políticas”.