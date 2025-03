Prosecretario del Senado termina sumario contra reincorporado fiscal Norero y recibe premio

El polémico conflicto entre el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, y el fiscal de la Corporación, Javier Norero, que se arrastra desde hace dos años, vivió el pasado jueves un nuevo y comentado episodio.

El fiscal Norero –que fue reincorporado a su cargo en el Senado para la Navidad pasada, después que la Corte Suprema ratificara que su despido fue “un acto ilegal y arbitrario” ejecutado por Guzmán– fue notificado del cierre de un debatido sumario en su contra y que se le realizó mientras estaba despedido del Senado, es decir, cuando no era empleado del Congreso.

El prosecretario Roberto Bustos fue nombrado, por Raúl Guzmán, para proponer el castigo por una falta que agrupaciones de funcionarios consideran “poco clara”. La sanción a Norero: “Una rebaja al sueldo y una disminución en sus calificaciones”, la cual podría suscitar un nuevo despido, similar al anterior.

Pero hay más. Norero presentó una apelación y fue entonces cuando el manto de expectación y trascendidos se apoderó de los pasillos del Senado.

“Esto significa que, según ordena el estatuto administrativo, la reposición (apelación) debe hacerse ante la misma autoridad. Pero, Bustos está de vacaciones y acogiéndose a jubilación. ¿Y quién resuelve la apelación? En este caso, debería resolver el subrogante del prosecretario Bustos, lo que por ley le correspondía al jurista Julio Cámara, del escalafón de Secretaría. Sin embargo, como Guzmán no quería que fuera Cámara, nombró a su subrogante, Andrés Salas, un amigo de confianza que no es abogado y tiene un grado y escalafón diferente al que tienen todos los abogados. Por lo tanto, no puede asumir esa responsabilidad”, resume una alta autoridad del Senado con inquietud.

Según explican en un sindicato, Norero debía apelar ante el único cargo de mayor rango que el de prosecretario. Vale decir, ante el secretario general Raúl Guzmán; sin embargo, este está querellado por Norero por prevaricación administrativa y falsificación de documento público, lo cual está siendo investigado por el Fiscal Regional de Magallanes.

Cuando la apelación de Norero llegó al Senado, cinco días después, el prosecretario Roberto Bustos había tomado 86 días de vacaciones, y a su regreso pasará a jubilarse, por lo que no podrá revisar la operación.

Agrupaciones de funcionarios del Congreso afirman que “el reglamento del Senado establece que el reemplazo del prosecretario en caso de ausencia recae en alguien de su mismo escalafón profesional (el de Secretaría de los abogados) o de su mismo grado”.

Sin embargo, explican en la Cámara Alta, el secretario general del Senado habría optado por saltarse ese artículo del reglamento y emitir una resolución para que el jefe de Finanzas, Andrés Salas, tome el caso y, según los funcionarios del Congreso, no es abogado ni conocedor del derecho administrativo.

El hecho ha sido profusamente comentado en los pasillos de la Corporación. Paralelamente –explican quienes conocen el tema–, el fiscal de Magallanes todavía no ha citado a los abogados por la querella contra Raúl Guzmán.

Según cuentan en Valparaíso, Andrés Salas podría ser nombrado como el reemplazo definitivo de Roberto Bustos, pese a no ser abogado. Raúl Guzmán y Roberto Bustos no respondieron los reiterados mensajes y llamados de El Mostrador. El abogado de Norero confirmó la apelación.

Entre los funcionarios del Senado explican que también hay sorpresa por lo que denominan “premio al retiro adelantado”, que beneficiará a Bustos con cerca de 70 millones de pesos, ya que su sueldo –según informó La Segunda– supera los 17 millones.