Los desmentidos a las acusaciones de amistad de famosos con narco asesinado en Quilicura

Tras el asesinato de Carlos Acevedo Ramírez, “El Guatón Mutema” –narcotraficante de Quilicura, padre del cantante Dehilan–, la alcaldesa de esa comuna, Paulina Bobadilla (Ind/FA), solicitó mayor presencia policial en la comuna y, de ser necesario, “copamiento militar” para ayudar en las tareas de Carabineros o PDI.

La autoridad comunal aseguró que “estas bandas organizadas tienen un poder de armas que antes no se veía”, en alusión a la balacera ocurrida el domingo en contra del fallecido, quien según antecedentes preliminares habría sido asesinado por miembros de una banda rival, Los Mella, en respuesta al secuestro de la esposa y su hija por parte de sus rivales de la zona sur de Santiago.

Tras la muerte de Acevedo Ramírez, fueron varias los cantantes de este género que comentaron sobre su deceso en redes sociales, como Paulo Chill-E y Jairo Vera. “Descansa en paz gordo, la mea volá ctm”, publicó el líder de la Coordinadora Social Shishigang. El propio Dehilan, el hijo de Acevedo, escribió en su Instagram: “Te amo, compañero mío, yo tu hijo. Siempre fuiste mi compañero y mi mejor amigo. Me duele verte por el teléfono, pero ya voy a llegar a casa, estar con la familia. Que el señor te tenga en su reino mi gordito hermoso”.

Sin embargo, la publicación ya no aparece en el Instagram del cantante urbano, la misma plataforma donde en noviembre apareció el cantante puertorriqueño Anuel AA, causando revuelo en la misma población donde meses después matarían a Acevedo Ramírez. Tras el asesinato del “Guatón Mutema”, sin embargo, se viralizó rápidamente por redes sociales otro posteo de Dehilan, del 24 de septiembre del año pasado.

“Quiero darles las gracias a @muniquilicura y a mi alcaldesa @paulinabobadillanavarrete por el reconocimiento del festival hecho en Quilicura y la invitación a desayunar en la alcaldía, fue un momento muy lindo y agradable, gracias por la invitación y el recibimiento. Yo soy Dehilan”, escribió el cantante urbano en su Instagram.

La publicación contenía tres fotos, donde aparece él recibiendo un galvano por parte de la alcaldesa, en una de ellas, y en las otras dos se le ve tomando desayuno en las dependencias municipales en compañía de Paulina Bobadilla y otras personas, lo que dio lugar a una serie de acusaciones en su contra en redes sociales, entre ellas, una relativa a que una de esas personas era “Mutema”, un sujeto que había salido poco tiempo atrás de la cárcel.

Si embargo, desde el municipio, aseguraron a El Mostrador que la cita entre la alcaldesa y el grupo de invitados se dio en el marco de una reunión de reconocimiento por la participación de Dehilan en un festival organizado por el municipio, donde actuó como telonero del cantante de trap Young Cister.

“Ellos llegan con su staff y sacaron las fotos, en el contexto de una reunión donde se le entrega un reconocimiento al muchacho, así como a otros artistas que participaron en el festival. Acá no se le pide la ficha a nadie para saber con quién viene”, comentó a El Mostrador una fuente al interior de la municipalidad. Por cierto, el hombre mayor que aparecía en la imagen no era “Mutema”, sino un hermano de este.

Sin embargo, la alcaldesa no fue la única que se vio complicada por aparecer en una imagen con el hijo del asesinado, sino que lo mismo le ocurrió al periodista Julio César Rodríguez, quien fue objeto de una serie de insultos en redes sociales, así como de algunas notas en al menos dos medios de prensa por una foto que comenzó a circular el lunes, que lo mostraba con quien supuestamente era Acevedo Ramírez.

Ante ello, el martes en la tarde el profesional y animador de televisión aprovechó su espacio en Radio Bío Bío para realizar los descargos correspondientes, fustigar a algunos medios de prensa y, especialmente, al humorista y animador de Radio Agricultura Checho Hirane.

En efecto, indicó que “a los que están publicando una foto donde salgo yo con dos tipos abrazados, que ninguno de esos dos es el tipo que mataron los narcos, es una fake news”, agregando que lo peor era que algunos medios se habían hecho eco de aquello, y que “me saco más de mil fotos al mes porque me saco fotos con todo el mundo“, aseverando que “me saco fotos con toda la gente, con niños, abuelitos, gente en silla de ruedas, a nadie le digo que no. Y entremedio aparecen algunos con collares e igual me saco la foto”, dijo, en alusión a que uno de los sujetos que aparece en la imagen exhibe una gruesa cadena de oro.

Del mismo modo, dijo que “me he sacado fotos con delincuentes, con políticos, con todos. Me levanto a las 6 de la mañana a trabajar hasta las 10 de la noche, honestamente, haciendo lo que más me gusta, que es comunicar”, rematando del siguiente modo: “Así que a todas las basuras, como Checho Hirane, que se sacan fotos con asesinos, a ver qué me van a decir”.

Al respecto, Hirane respondió ayer en la mañana por medio de su programa en Radio Agricultura, afirmando que “yo me consideraba cercano a Julio César en términos de una relación buena profesional. Hemos hecho cosas juntos, hemos tratado de hacer negocios juntos incluso, porque él tiene un canal de televisión que quiso arrendarme un espacio. He ido a todos sus programas. Yo pensé que teníamos una buena relación y me trata de basura, supuestamente porque yo había comentado una foto. Yo no he visto ninguna foto, menos la iba a comentar…”, argumentó.