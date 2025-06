El primer policía que “se rebela” contra las redadas antimigrantes de Trump

En los últimos días, los medios internacionales y las redes sociales han mostrado decenas, quizá cientos de imágenes donde se ve un Estados Unidos cada día más polarizado, con agentes federales vestidos como soldados, deteniendo inmigrantes supuestamente ilegales en distintas ciudades, especialmente en California, lo que dio lugar a que el presidente Donald Trump enviara a la Guardia Nacional y a los marines a enfrentar las protestas que han sacudido a Los Angeles estos días, sin consultar previamente con el gobernador del Estado, como mandatan las leyes estadounidenses.

Todo ello se ha dado en medio de una fuerte propaganda estatal, en la cual –por ejemplo– el Departamento de Homeland Security (DHS) ha resucitado la figura del “tío Sam”, un elemento central en la Segunda Guerra Mundial, pidiendo a sus connacionales “reportar todos los invasores ilegales”. El ahora famoso ICE (siglas de la policía fronteriza), a su vez, diseñó un afiche bastante más básico, que dice “denuncia a los extranjeros ilegales, ¡es la ley!”.

También en las últimas horas ha habido no pocos comentarios en redes sociales acerca de policías que en medio de las redadas han pedido disculpas a las personas detenidas, argumentando que solo cumplen con lo que se les ordena, pero ayer por primer vez el jefe policial de una gran ciudad salió en público desmarcándose de las órdenes de Trump.

Se trata de Shon Barnes, quien subió un video a las redes sociales de la policía de Seattle, en el cual argumentó que “al ver las acciones emprendidas por las fuerzas federales en California y a lo largo de la costa Oeste, recordé por qué me convertí en oficial de la policía: porque es mi trabajo proteger los derechos de nuestra comunidad”.

A renglón seguido, dijo “déjenme ser claro”, para agregar que su departamento nada tiene que ver con las redadas en contra de los migrantes y que “no buscamos ni recolectamos información acerca de la situación de inmigración o ciudadanía de las personas, a menos que ello esté directamente conectado con la seguridad de las personas de Seattle”.

Luego de dejar claro lo anterior, prosiguió: “Aquí en Seattle nadie debería tener miedo de contactar las fuerzas de la ley para denunciar un delito, pedir ayuda o cooperar con una investigación. Nuestros oficiales están para servir y proteger a todos, independiente de su situación migratoria. El Departamento de Policía de Seattle apoya el derecho de todos a protestar en forma pacífica”, finalizando con que “el compromiso con nuestra comunidad no cambiará”.

Sin decirlo, Barnes apuntaba a las fuertes críticas que han enfrentado distintas policías federales, como el ICE, el FBI, la DEA, el ATF y otras, debido a la violencia con que están actuando y a la forma en que buscan migrantes, con sus rostros cubiertos, armados y con tenidas militares, como si estuvieran en medio de una guerra. En todos estos operativos, según medios como la revista Time, ya van 82 mil detenciones.

The Seattle Police Department’s commitment to our community will not change. pic.twitter.com/AHy9kRVrmw

— Seattle Police Department (@SeattlePD) June 10, 2025