Ley bailongo: Felipe Kast promueve proyecto que lo favorece como dueño de restorán

Hasta ahora, los entusiastas bailarines y músicos enfrentan restricciones en los restaurantes para moverse al compás del ritmo y tocar instrumentos. Según la ley, los establecimientos que cuentan con patentes de alcohol y desean ofrecer música en vivo deben tener una patente de cabaret, la cual se otorga con poca frecuencia. Para paliar esta situación, hoy se vota en el Senado un proyecto de ley que flexibiliza el permiso; no obstante, la moción ha generado controversia en el Congreso debido a un posible conflicto de interés del senador Felipe Kast.

Esta tarde, en la sala del Senado, se votará un proyecto de ley que permite que un restaurante no requiera la hasta ahora obligatoria patente de discoteque o de cabaret para poder poner música en vivo o envasada en su local. También permitirá que, si alguien se pone a bailar, no se le cursen multas ni se clausure el restaurante, siempre y cuando no se generen ruidos molestos para los vecinos. Se trata de un proyecto iniciado precisamente por el senador Felipe Kast junto Luciano Cruz-Coke (ambos de Evopoli) y Rodrigo Galilea (RN) y Paulina Vodanovic (PS)

En medio de la tramitación, algunos legisladores de oposición, como el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y el diputado Stephan Schubert (PREP), han enfatizado que “los parlamentarios que tienen intereses en la industria gastronómica o en el rubro de la entretención deben inhabilitarse”. Sus planteamientos apuntan, al menos, al senador Kast, impulsor del proyecto, y a Tomás de Rementería.

“Cuando un proyecto de ley regula o genera beneficios directos a una industria o negocio en el que uno tiene intereses, lo que corresponde es inhabilitarse. Es un mínimo de probidad exigible a todo parlamentario”, afirma el diputado Schubert.

El senador Kast, según fuentes del Congreso, es uno de los dueños de Casa Cecilia, un hospedaje boutique de lujo que cuenta con un restaurante a cargo de la chef Lorena Salinas, según consignó el Diario Financiero. El legislador ha sido el principal promotor de la iniciativa: creó un grupo de difusión por WhatsApp y elaboró videos de promoción del proyecto.

En el entorno del senador de Evópoli aclaran que “el Hotel Casa Cecilia es un Airbnb y no es un restaurante, y que la cafetería que existe funciona totalmente aparte”. Además, algunos miembros del Senado explican que “tener participación en un restaurante no te inhabilita en este caso, ya que un congresista se tiene que inhabilitar cuando esa ley beneficia a su restaurante, no a un gremio en general”.

El senador Tomás de Rementería (PS) tiene una perspectiva algo distinta. “Yo soy hijo del dueño de un hotel y un restaurante, así que, obviamente, cada vez que hay una votación que involucra algo relacionado con el turismo y esos temas, me he inhabilitado para la votación. Y si hay una en el Senado, tal como lo hice en la Cámara, también me inhabilitaré. Creo que ese es el camino a seguir en estos temas”, afirma el senador por Valparaíso.