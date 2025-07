Axel Kaiser de acuerdo con que “está bien ser blanco y estar orgulloso de tu genética”

Al menos tres posteos que muestran a voluptuosas jovencitas (una de ellas, Brooke Shields cuando era menor de edad) subió en los últimos días a su cuenta de X el abogado y escritor Axel Kaiser, hermano del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, a partir de varios comerciales de la marca de jeans American Eagle, en el cual se muestra a la actriz estadounidense Sydney Sweeney luciendo un amplio escote y vestida con camisa y pantalón de mezclilla, en los cuales se indica que ella tiene “grandes jeans”, jugando con la palabra inglesa “gene” (gen, en español).

Lo anterior ha generado una serie de críticas en redes sociales y reportajes al respecto, a tal punto que –dice la revista Vanity Fair– algunos de los comerciales fueron retirados de las redes sociales de la marca.

A muchos kilómetros de distancia, Kaiser quiso sumarse a la polémica, posteando las críticas de una mujer que dice en sus redes sociales que se trata de “propaganda fascista”. Al respecto, el presidente de la Fundación para el Progreso (FPP) y uno de los principales promotores en Chile de la “teoría” de que los nazis son de izquierda, dijo en su cuenta de Twitter que “es pura envidia lo que mueve al feminismo: envidia a las más lindas y sanas”.

Es pura envidia que es lo que mueve al feminismo: envidia a las más lindas y sanas. https://t.co/rcwz4PFNJE — AXEL KAISER (@AXELKAISER) July 29, 2025

Más tarde, Kaiser reuiteó uno de los avisos de la marca de jeans norteamericana y arriba escribió su opinión al respecto: “We need more of this” (“Necesitamos más de esto”). También, utilizando una foto de la misma actriz, escribió que “los progres resentidos histéricos porque se pone una linda mujer blanca como modelo de una publicidad de American E. ¿Se entiende por qué es el grupo con más patologías mentales?!”.

We need more of this pic.twitter.com/19ik4VcQvJ — AXEL KAISER (@AXELKAISER) July 29, 2025

Poco después subió un aviso realizado en 1980 por Calvin Klein y protagonizado por Brooke Shields, en el cual ella, a medida que se va poniendo un pantalón de mezclilla, hace el mismo juego de palabras entre “jeans” y “genes” (en inglés), y que parte diciendo que “el secreto de la vida yace en el código genético. Los genes son fundamentales para determinar las características de un individuo y transmitir esas características a las siguientes generaciones”. Luego de hablar varias cosas más en las cuales parece estar refiriéndose a la genética, termina diciendo que “esto puede resultar en el origen de nuevas especies, lo que nos lleva a los Calvins, y a la sobrevivencia de los primeros jeans de Calvin Klein”.

Sobre dicho posteo, Kaiser escribió (siempre en inglés) “amazing” (“asombroso”).

El último posteo que hizo es el retuiteo de una cuenta norteamericana, en la cual figura nuevamente la actriz Sydney Sweeney, con un amplio escote.

La autora original del posteo escribió al respecto: “Está bien ser blanco y estar orgulloso de tu genética”, sobre lo cual Kaiser dijo “yes it is”; es decir, “sí, así es”.

Yes it is https://t.co/S64lmYEYJb — AXEL KAISER (@AXELKAISER) July 30, 2025

Su comentario generó más de un centenar de respuestas, entre ellas, la de Sergio Palma, quien dijo que “me niego rotundamente. Es estúpido andar por ahí manifestando orgullo por características fisiológicas propias de la adaptación a entornos geográficos, heredadas de antepasados por 100 mil años de evolución. Blancos, asiáticos, africanos somos lo mismo”; y la de Gabriel Barrera, quien le preguntó, en inglés también: “¿Por qué estaría bien estar orgulloso de algo que no es tu propio mérito?”.