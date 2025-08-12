Kaiser sale a fustigar el apoyo de Maduro a la reivindicación marítima de Bolivia

Un curioso video, en que se ve a dos adherentes de Nicolás Maduro sosteniendo un teléfono por el cual sale la voz del autócrata venezolano, fue difundido en sus redes sociales por el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

En el video, se escucha a Maduro decir que “Bolivia, la fundada por Sucre y Bolívar, la República de Bolívar, nació con mar, con mar, al mar pacífico, así que la lucha por el mar de Bolivia también está vigente, muy vigente, porque Bolivia tiene derecho al mar, porque lo ganó con las armas del Ejército Unido Libertador”.

Asimismo, indicó que “Bolivia desde su nacimiento tuvo mar, y eso es una causa histórica que nosotros los bolivarianos jamás abandonaremos ni rehuiremos”.

Frente a ello, Kaiser aseveró que “Maduro y su régimen son enemigos de Chile. Sus aliados en nuestro país deben tomar posición. O están con Chile o con el narcotirano venezolano”.

Por cierto, no es primera vez que Maduro sale a apoyar a Bolivia respecto de su reivindicación marítima. Ya lo hizo en 2015, cuando dijo que para 2025 esperaba festejar el bicentenario de Bolivia bañándose “en una playa boliviana”.

En dicha ocasión, aseveró que “Venezuela desde el siglo XIX, el siglo XX y con nuestro comandante Chávez después, hemos tenido una posición muy clara de apoyo a Bolivia en sus aspiraciones históricas de salida al mar con soberanía, en paz, en base al derecho internacional”.

Por cierto, sus actuales declaraciones se producen ad portas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales (este 17 de agosto), donde todo indica que es probable una derrota de la izquierda, que es el sector político que más ha utilizado la reivindicación marítima como plataforma electoral, particularmente durante las tres presidencias de Evo Morales, quien en la actualidad está impedido de postular nuevamente, pese a lo cual él insiste en que su nombre esté en la papeleta.