Trump manda a pintar de negro el muro que divide EEUU y México

No es la primera vez que el gobierno de EE.UU. se plantea pintar el muro fronterizo de negro.

Durante la primera administración Trump, en 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que estaba probando a cubrir con pintura de ese color algunas secciones de la valla –en San Luis, Arizona, y Artesia, Nuevo México– para evaluar los potenciales beneficios de la idea para el mantenimiento de la infraestructura y la lucha contra la inmigración irregular.

The Washington Post estimó entonces, basándose en contratos gubernamentales a los que había tenido acceso, que cambiar de color el muro podría costar al menos US$500 millones, dependiendo del tipo de pintura y la cantidad de capas.

Un experto en construcción que habló entonces con el diario afirmó que el metal original del muro ya absorbe una cantidad considerable del calor del desierto y que no había “razón técnica” para recubrirlo de negro. Apuntó además que la pintura negra puede desvanecerse con el tiempo, afectando con ello su emisividad.

Las críticas esta vez tampoco han tardado en hacerse oír.

“La locura de esto es que tienen dinero para ello, a pesar de ser algo con un costo de millones de dólares”, escribió este miércoles en X Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro y con sede en Washington que aboga por los derechos de los migrantes.

“El Congreso decidió recortar fondos para beneficios dirigidos a los estadounidenses y en su lugar darle miles de millones a CBP, que ahora usarán para pintar el muro de negro”, agregó, subrayando además el “exorbitante gasto de mantenimiento” que implica, “a pesar de ser completamente inútil”.

Los comentarios siguen la línea de lo expresado por el American Immigration Council cuando el Congreso aprobó la ley con la que se destinarán US$46.000 millones para el muro.

“Es más del triple de lo que la administración Trump gastó en su primer mandato, a pesar de que el muro fue un fracaso a la hora de mejorar o contribuir de manera significativa a la estrategia de gestión fronteriza”, dijo el organismo entonces en un comunicado.

Consultado por BBC News Mundo sobre la cuestión, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que “el proyecto de ley permitirá terminar el sistema del muro fronterizo que se inició con el primer mandato del presidente Trump”.