Qué dice sobre la economía mundial que el precio del oro haya marcado un nuevo récord histórico

Derren Nathan, de la consultora Hargreaves Lansdown, dijo que los intentos de Trump de socavar la independencia de la Reserva Federal estaban impulsando un renovado interés en activos refugio, como el oro.

El aumento general del precio del oro también se debe a otras razones, como la invasión rusa de Ucrania, que ha contribuido a un clima de incertidumbre política general, según la analista de metales preciosos Suki Cooper, de Standard Chartered.

“El oro encontró un mayor respaldo en la debilidad del dólar estadounidense a principios de año, convirtiéndose en el activo refugio preferido”, agregó.

Crecimiento económico mundial a la baja

En medio de las tensiones comerciales, este martes el Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió que han empeorado las perspectivas de crecimiento para la economía mundial, precisamente a partir de los aranceles de Trump y la incertidumbre que han generado.

“La economía global entra en una nueva era”, dijo Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del organismo, anticipando una baja en el crecimiento mundial a 2,8% este año y una recesión en México.

“El sistema económico mundial bajo el cual han operado la mayoría de los países durante los últimos 80 años está siendo reconfigurado”, agregó. “Las normas existentes se ven cuestionadas, mientras que las nuevas aún no han surgido”.

En las reuniones del FMI y el Banco Mundial que se están celebrando esta semana en Washington DC, reina el pesimismo impulsado por las malas previsiones económicas, las subidas y bajadas en los mercados y el potencial aumento de la inflación.

Con un futuro cada vez más difícil de anticipar, sus economistas han estado corriendo a toda velocidad para ajustar las previsiones frente a un escenario tan cambiante.

El crecimiento mundial que actualmente proyecta el FMI es el más bajo desde la pandemia y uno de los menores de las últimas décadas, excluyendo la recesión global posterior al 2008 y la ocurrida tras el estallido de la burbuja tecnológica en 2001.

La mayoría de las grandes economías avanzadas recibirán el golpe, incluyendo a EE. UU. (cuyo crecimiento bajaría al 1,8%), Canadá, Japón, Reino Unido y la Unión Europea.