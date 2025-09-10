Termina batalla judicial de la familia Murdoch, que inspiró la serie “Sucesión”

El acuerdo, anunciado por la familia el lunes, garantizará la continuidad de la tendencia conservadora de Fox News, The Wall Street Journal y The New York Post cuando fallezca Rupert, de 94 años.

Según el acuerdo, Lachlan controlará un nuevo fideicomiso, mientras que los hermanos Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch y James Murdoch dejarán de ser beneficiarios de cualquier fideicomiso con acciones en Fox o News Corp.

Esto se produce tras años de tensión entre el magnate de los medios y tres de sus hijos por el futuro de los periódicos y cadenas de televisión familiares.

La agitación interna de la familia Murdoch sirvió de inspiración para la exitosa serie televisiva Sucesión.

El acuerdo anunciado el lunes —el final de la saga real— pone fin a todos los litigios sobre el fideicomiso familiar.

Los hermanos mayores de Lachlan, más moderados políticamente, planean vender sus participaciones en Fox y News Corp en los próximos meses.

También serán nombrados beneficiarios de un nuevo fideicomiso, que recibirá dinero en efectivo de la venta de aproximadamente 14,2 millones de acciones de News Corp y 16,9 millones de acciones de Fox Corp.

Según informes, Prudence, Elisabeth y James recibirán alrededor de US$1.100 millones cada uno.