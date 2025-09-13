Cancelan celebración de Fiestas Patrias en Colombia por falta de plata
La embajada chilena en Colombia canceló la recepción planificada para celebrar las Fiestas Patrias en Bogotá, aduciendo a “restricciones presupuestarias”. La situación ha sido calificado como un episodio bochornoso que ha generado vergüenza en círculos cercanos a nuestra Cancillería.
Luego de haber realizado las invitaciones de rigor con motivo de la celebración de nuestro 215 aniversario de la Independencia, la embajada chilena en Colombia tuvo que echar pie atrás a la recepción que tenía planificada para celebrar nuestras Fiestas Patrias en la ciudad de Bogotá, sede de nuestra legación diplomática en el país caribeño.
La situación causó frustración en el cuerpo diplomático.
Según pudo comprobar este medio, a través de un comunicado oficial al que tuvimos acceso, las razones esgrimidas por el cuerpo diplomático para cancelar la cita aluden a una “restricción presupuestaria que nos afecta”.
El documento, dirigido a “autoridades colombianas, cuerpo diplomático acreditado, representantes de organismos internacionales, compatriotas y amigos”, ha sido calificado como un episodio bochornoso que ha generado vergüenza en círculos cercanos a nuestra Cancillería.
El Mostrador se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscando aclarar la situación descrita, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.