Presentan libro sobre “la censura e historia” de Chile y Bolivia, escrito por un chileno y boliviano

El 23 de septiembre, en La Paz, Bolivia, se presentó el libro “Bolivia y Chile: Entre la censura y la historia”, de José Rodríguez Elizondo y Gonzalo Mendieta. La ceremonia contó con la intervención de Óscar Molina, rector de la Universidad Privada Boliviana (UPB), quien destacó la importancia de reflexionar críticamente sobre la relación bilateral.

El rector de la Universidad Privada Boliviana (UPB), Óscar Molina, afirmó: “La UPB se enorgullece de abrir sus puertas a un texto que invita a la reflexión seria y valiente sobre uno de los temas más sensibles y determinantes de nuestra historia: la relación entre Bolivia y Chile”.

Molina destacó que el libro interpela desde su propio título, al recordar que “los intentos de pensar críticamente sobre nuestras relaciones bilaterales no siempre son bien recibidos”. Agregó que el valor de la obra es “no quedarse en el pasado, sino ayudarnos a pensar en el futuro”, invitando a leerla “con espíritu crítico y constructivo” como un punto de partida para nuevas conversaciones.

El texto aborda hitos centrales como la Guerra del Pacífico, el Tratado de 1904, el rol de Arica y la demanda presentada en La Haya en 2018. En su prólogo, Rodríguez Elizondo señaló que uno de los obstáculos ha sido el “condicionamiento previo” que censura el pensamiento crítico si no está acompañado de homenajes. Por su parte, Mendieta advirtió: “si solo nos apoltronamos en nuestros relatos nacionales, seguiremos congelados otro siglo y medio”.

La obra plantea que Bolivia ha sostenido un discurso irredentista, mientras que Chile generó expectativas infundadas que derivaron en frustraciones. Perú, en tanto, reafirmó su rol estratégico en el statu quo. El libro describe cómo Evo Morales transformó la causa marítima en un eje constitucional y en un litigio internacional, llegando a declarar “muerto” el Tratado de 1904. Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2018, que cerró esa vía, surgió una autocrítica en sectores intelectuales bolivianos que llamaron a repensar los vínculos con Chile.

Los autores proponen mirar al futuro bajo la idea de un “trilateralismo diferenciado” entre Bolivia, Chile y Perú, orientado a la integración sin cesión de soberanías. Subrayan que, aunque la solución aún no exista “ni en la mente de Dios”, corresponde a futuros estadistas imaginarla.

El libro, editado por Plural, incluye una colección fotográfica de personajes y momentos relevantes en la relación bilateral. Rodríguez Elizondo, abogado, periodista y diplomático chileno, ha recibido premios como el Rey de España de Periodismo y el Nacional de Cultura de Chile. Mendieta, abogado boliviano con estudios en Columbia University, es miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia y columnista.

Los autores destacan que la censura y la falta de debate abierto han dificultado un diálogo honesto. Recuerdan que un texto de Rodríguez Elizondo fue rechazado por un comité editorial en Bolivia, lo que motivó la escritura del libro. Advierten que el Bicentenario boliviano es una oportunidad para repensar la relación bilateral, más allá de contactos consulares o retóricos, con un enfoque en relaciones diplomáticas plenas.

La obra repasa la historia de Bolivia desde 1825, marcada por la pérdida territorial y la consolidación del enclaustramiento tras la Guerra del Pacífico. También recoge intentos de negociación directa, gestiones con Perú y la judicialización del diferendo ante la CIJ. El fallo de 2018, visto en Chile como una “victoria definitiva del Derecho”, abrió en Bolivia un espacio de reflexión.

El mensaje central de los autores es avanzar hacia conversaciones francas, con cuidado en las formas, pero con claridad en el fondo, para dejar atrás narrativas rígidas y abrir caminos hacia una relación más constructiva.