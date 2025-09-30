Parisi atiende un McDonald’s en Calama: el “plagio” a Trump para tentar al norte

Franco Parisi aterrizó el domingo en Calama, donde una multitud lo recibió en el Aeropuerto El Loa, preludio de lo que vendría: primero, un conversatorio técnico sobre su programa de gobierno, pero lo que realmente acaparó todas las miradas fue la joya del espectáculo político: el candidato presidencial del PDG “trabajando” en un McDonald’s.

Con malla para el cabello y una sonrisa en la cara entregó pedidos en un local de AutoMac, repartió sobres de ketchup y saludó a los repartidores diciendo “¡Grande el delivery!”

“No solo sabe de economía, también sabe trabajar”, tituló él mismo el video que compartió en redes.

Para quienes siguen la política internacional, la escena tiene un aire de déjà vu imposible de ignorar: hace casi un año, Donald Trump protagonizaba un espectáculo muy similar en un McDonalds de Pensilvania, friendo papas, protegiendo su camisa blanca con un delantal y asegurando que había trabajado más que su rival, Kamala Harris.

Que el norte sea el escenario de esta performance de Parisi no es casualidad. El economista y fundador del PDG logró en 2021 el tercer lugar en la primera vuelta presidencial y obtuvo la primera mayoría en la Región de Antofagasta. Hoy, sin embargo, el partido parece un fantasma: los seis diputados que logró en dicha campaña se han dispersado entre otras bancadas. La única diputada con que cuenta actualmente es Pamela Jiles, quien se incorporó a sus filas en julio pasado.

Parisi sigue haciendo campaña y no se detiene en criticar a sus exdiputados: Gaspar Rivas, Karen Medina, Rubén Oyarzo, Víctor Pino, Yovana Ahumada y Roberto Arroyo, los que ahora buscan la reelección en otros partidos, mientras él prepara el retorno de su colectividad al Congreso con polémicas apuestas como -además de Pamela Jiles-, está su hermana Zandra y Cristián Contreras, más conocido como el “Dr. File”, su hermana Zandra.

Consultados sobre la aparición de Parisi en una de sus sucursales, desde McDonald’s optaron por mantenerse al margen y no hacer comentarios.