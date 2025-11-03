Los misteriosos posteos de Mañalich: pide que alguien, incluso Matthei, dé un paso al costado

Durante el fin de semana largo, Jaime Mañalich volvió a agitar las aguas políticas con un par de misteriosos posteos en X. Primero advirtió que “minimizar la opción presidencial de Jeannette Jara es ceguera”, y dos días después lanzó una frase que encendió las alarmas: “Quedan solo horas para que alguien haga un gesto inolvidablemente heroico para garantizar la alternancia del poder político”.

¿A quién se refería? ¿Qué quiso decir con ese “gesto heroico”? El exministro de Salud lo aclaró este lunes en conversación con The Clinic: su llamado apunta directamente a los candidatos de la oposición —incluida la propia Evelyn Matthei— para que alguno considere “como un esfuerzo patriótico” bajarse de la carrera presidencial. “No sé quién debe tomar la decisión”, dijo.

Quedan solo horas para que alguien haga un gesto inolvidablemente heroico para garantizar la alternancia del poder político. https://t.co/1IOzsSIbLn — Jaime Mañalich (@jmanalich) October 31, 2025

Según el médico, la derecha comete un error de cálculo al dar por hecho que Jeannette Jara no es competitiva. Advirtió que si la exministra logra sobre el 30% en primera vuelta, sus posibilidades “aumentan dramáticamente”. Y agregó que haber “transformado la primera vuelta en una primaria de la derecha es un grave error”.

Mañalich, que ha respaldado públicamente a Matthei aunque mantiene independencia política, cree que la oposición se engaña a sí misma: “No sé quién debe tomar la decisión. Lo que sí es que estamos actuando en un juego falso, que es definir que la candidata Jara no es competitiva. Eso es un grave error político”.

Por eso, su propuesta no tiene nombres propios, pero sí destinatarios claros: “Hay tres candidatos que están en una posición ventajosa y otros que están en una posición desventajosa. El primer llamado es a esos candidatos, a los últimos, a los que no les es posible aparecer en la papeleta de segunda vuelta, a que consideren seriamente qué es lo que están haciendo”, insistió.

El exministro incluso puso en duda la fiabilidad de las encuestas que han marcado la pauta del debate. “Hoy, de hecho, se conoció una declaración pública de investigadores de mercado y opinión pública, en la que señalan literalmente que dudan de las fortalezas metodológicas de las encuestas de opinión pública que se han hecho en estos meses. Lo dicen ellos, la asociación que enrola a las encuestadoras”, comentó.

Y aunque asegura que no habla por ningún comando ni recibió llamados tras sus publicaciones, Mañalich deja el mensaje flotando: si la derecha quiere volver a La Moneda, alguien tendrá que hacer ese “gesto inolvidablemente heroico” que él tanto insiste en invocar.