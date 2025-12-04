Senadora electa Vanessa Kaiser emplaza a Isabel Allende… pero se equivoca de Isabel Allende

La senadora electa por La Araucanía Vanessa Kaiser, militante del Partido Nacional Libertario y hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser, protagonizó un error que rápidamente se viralizó en redes sociales: confundió a la reconocida escritora chilena Isabel Allende con la exsenadora socialista del mismo nombre e hija del expresidente Salvador Allende.

En un video publicado en Instagram y X, Kaiser reaccionó a una entrevista de septiembre en El País y Radio Futuro, donde la autora de Yo soy Emilia del Valle sostuvo que “las mujeres estamos en un momento de riesgo, la ultraderecha quiere a la mujer en la casa”. Sin advertir que se trataba de la escritora de 83 años, la senadora electa dirigió sus críticas a la exparlamentaria e hija del exmandatario Salvador Allende.

Incluso aludió a la destitución de la exsenadora en abril pasado por el caso de la fallida venta de la casa del expresidente al Estado. “La senadora que perdió su escaño (…) estuvo en Radio Futuro y dijo lo siguiente”, afirmó, antes de responder durante más de dos minutos a palabras que no correspondían a la dirigente socialista.

“Soy la primera mujer en la historia de La Araucanía electa senadora con su propia votación; tengo dos doctorados, soy de ultraderecha”, expresó, agregando que “los que dejan en la casa a las mujeres son ustedes”, en referencia al sector político de la exsenadora. Kaiser acusó además que “llenaron de delincuencia y crimen organizado” al país, lo que afectaría la libertad de movimiento de las mujeres.

La parlamentaria electa insistió en que la izquierda “manipula” y “empobrece”, vinculando nuevamente a la exsenadora con el fallido negocio inmobiliario: “¿O acaso eso no se iba a financiar con los fondos de las mujeres chilenas que se sacan la mugre trabajando?”.

Además, llamó a los medios tradicionales a “cuidar su fuente laboral” si continúan entrevistando a figuras como Allende. Todo esto, sin reparar que su crítica estaba dirigida a la persona equivocada, pues los comentarios sobre la ultraderecha fueron emitidos por la escritora Isabel Allende y no por la exsenadora socialista.

“Se les cayó el discurso, se acabó. Y a los medios de prensa tradicionales, a mis colegas, con mucho cariño: si siguen llevando a este tipo de gente a transmitir mensajes mentirosos, la gente va a seguir huyendo a las redes sociales . Cuiden su fuente laboral”, cerró.

Señora Isabel Allende ustedes son los que han dejado a las mujeres en casa. pic.twitter.com/BLVYzCyytn — Vanessa Kaiser Barents (@vanessakaiser22) December 3, 2025