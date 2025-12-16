Los personajes clave de la ultraderecha mundial que festejaron la elección de J. A. Kast

A las numerosos expresiones de distintos presidentes y dirigentes de diversos países que saludaron por medio de redes sociales al nuevo Presidente electo de Chile, José Antonio Kast (incluyendo a los mandatarios de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú, así como la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado), fueron varios los ideólogos y nombres clave de la ultraderecha mundial que también lo felicitaron por medio de redes sociales, mostrando las estrechas vinculaciones internacionales que posee el sucesor de Gabriel Boric con representantes de lo que también se conoce como alt-right en Estados Unidos, “Nacionalismo-Populismo” o, también, como “la derecha iliberal”.

Entre esos saludos destaca el del polémico abogado estadounidense Roger Stone. Aunque poco conocido en Chile, Stone ha sido uno de los principales asesores de todos los presidentes republicanos desde Richard Nixon en adelante y es sindicado como el autor de la estrategia de atacar siempre y de usar un lenguaje virulento contra los adversarios.

Fue él quien en 1998 convenció a Donald Trump de postular a la presidencia y en 2016 fue una pieza clave en la trama rusa de las elecciones estadounidenses. De hecho, en el marco de esa investigación, resultó detenido en 2019 y fue condenado por mentirle al Congreso, pero en julio de 2020 el presidente Trump le conmutó la pena, igual que a otros implicados en los contactos con Rusia. En su cuenta de X, junto con saludar a José Antonio Kast, el abogado y también lobbista vaticinó que “bajo su liderazgo, los chilenos van a experimentar prosperidad económica, seguridad pública, fronteras seguras, ley y orden, y la salvaguardia de los valores patrióticos de la nación”.

En un tuit posterior, junto con adjuntar un video del festejo de los partidarios del Presidente electo chileno, dijo: “¡Aplasten a los marxistas!”. Stone es un personaje tan conocido en Estados Unidos que incluso existe un documental acerca de él en Netflix, llamado Get me Roger Stone.

Por cierto, otro personaje importantísimo en la ultraderecha mundial que se refirió a la elección fue el hombre más rico del planeta, Elon Musk, que dijo “Felicitaciones!” en un posteo relativo al triunfo de J. A. Kast.

Aunque tuiteó antes de conocerse los resultados, otro representante de la ultraderecha –en este caso alemana– fue Sven von Storch, el chileno-alemán que es miembro fundador de Alternativa por Alemania (AfD), cuya esposa, Beatrix von Storch, es una de sus principales dirigentes.

En la primera vuelta, Von Storch apoyó en forma muy entusiasta a Johannes Kaiser, pese a haber sido –hasta antes del plebiscito de 2023– cercano a Kast, al cual acusó de haber traicionado los ideales de la derecha por haber impulsado el segundo proyecto constitucional, como dio a conocer El Mostrador.

Cabe recordar que en dicha ocasión señaló que José Antonio Kast se había cambiado de bando y que se había unido “a los planes, acciones y activistas promocionados por los actores externos, neomarxistas y globalistas que buscan a través de diversas medidas y de sus agentes nacionales desestabilizar y destruir el Estado-Nación de Chile, para luego, paso a paso, anexar su territorio e instaurar sobre él un sistema totalitario implementado por la Agenda 2030”.

Sin embargo, tras votar el domingo en Osorno, su ciudad natal, dejó eso atrás y aseveró que había viajado “para votar por José Antonio Kast y así poder impedir la continuación de este Gobierno destructor de Chile”. Agregó que “bajo un Gobierno de José Antonio Kast los patriotas continuaremos nuestra misión”.

Por cierto, Von Storch ha asesorado a Donald Trump y es cercano no solamente a Roger Stone, sino también a Steve Bannon, uno de los principales propagandistas del presidente de Estados Unidos.

Latinomérica y Europa

Otro representante de las derechas más duras del continente (en este caso) y que saludó al Presidente electo fue el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que acaba de ser condenado a 27 años de cárcel por haber organizado un golpe de Estado.

Flavio Bolsonaro, que en 2026 competirá por la presidencia de su país, dijo que “el pueblo chileno gana con un presidente de derecha que traerá empleo, seguridad pública y esperanza a un pueblo que se ha enfrentado a las mentiras, la incompetencia y la hipocresía de la izquierda”.

El próximo Mandatario también recibió los parabienes del actor mexicano Eduardo Verástegui, con quien ha coincidido en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora). El actor, que también aspira a ser candidato a la presidencia de su país, pidió “que Dios le conceda fortaleza, sabiduría y mucha fuerza; que lo ilumine y lo guíe en esta nueva misión que le ha sido encomendada”. Posterior a ello reposteó una foto de José Antonio Kast junto a su esposa y sus nueve hijos, la cual reza “José Antonio Kast y su familia. Nuevo presidente de Chile. Primero católico y después político”.

El líder del partido de ultraderecha española Vox, Santiago Abascal, escribió: “Enhorabuena a mi querido amigo y aliado @joseantoniokast, nuevo presidente electo de la República de Chile, por su aplastante victoria, y al pueblo chileno por haber optado, con una decisión clara y arrolladora, por la verdad, la libertad y la prosperidad”.

A su vez, el argentino Agustín Laje, director de la Fundación Faro, posteó una foto con el Presidente electo chileno y afirmó que “la libertad avanza de manera irreversible en todo el continente. Celebremos”.

Entre otras personalidades, J. A. Kast también fue saludado por mandatarios y líderes que hoy son icónicos de las derechas del mundo, como el húngaro Viktor Orbán y la italiana Giorgia Meloni, quien dijo que “felicito a mi amigo @joseantoniokast por su gran éxito en las elecciones presidenciales chilenas. Italia y Chile son países amigos, y estoy seguro de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más, empezando por temas como la cooperación económica y la lucha contra la inmigración irregular. ¡Mucha suerte!”