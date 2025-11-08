Sven von Storch: hombre clave de la ultraderecha alemana y del trumpismo se la juega por Kaiser

El chileno Sven von Storch, casado con una de las líderes de AfD (Alternativa por Alemania, el partido de la ultraderecha germana), Beatrix von Oldenburg (quien usa el apellido de su marido), salió a apoyar públicamente al candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, marcando un giro respecto de su anterior apoyo a José Antonio Kast y evidenciando cómo en las últimas semanas el voto más duro de la derecha se ha ido radicando en este, a menos de 10 días de una elección presidencial que está marcada por la incertidumbre respecto de cuál de los tres candidatos de las derechas, incluyendo a Evelyn Matthei, pasará a segunda vuelta.

Originario de Osorno y hermano del exaspirante a astronauta Klaus von Storch, a fines de los años 80 Sven von Storch emigró a Alemania, país de origen de su familia, donde luego de estudiar economía inició una carrera como empresario y político, integrándose en 2013 al nacimiento AfD junto a su esposa, pero nunca perdió el contacto con Chile. En 2016 su nombre sonó como posible candidato a la alcaldía de Osorno por Renovación Nacional, algo que nunca se concretó.

En 2021, según el libro José Antonio Kast: el mesías de la derecha chilena, de María José Hinojosa y Javiera González, Sven von Storch y su esposa (actual diputada del Bundestag y quien llegó a ser vicepresidenta de AfD) se reunieron en Brasilia con el entonces presidente Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo.

El texto indica que “Sven Von Storch se presentó en la reunión como asesor internacional –tras bambalinas– de José Antonio Kast”, y –según entrevistas realizadas por las autoras– “era sindicado como alguien que perteneció al círculo más cercano de Kast”.

Interferencia publicó un reportaje al respecto, citando –a su vez– un artículo publicado por el diario brasileño O’Globo, titulado “Una conexión alemana entre Bolsonaro y Kast”, en referencia a Von Storch, un político muy bien contactado a nivel mundial, a tal punto que en enero pasado fue invitado a la asunción de la presidencia por parte de Donald Trump.

En un raro contacto con la prensa, pues por lo general no da entrevistas, el chileno-alemán dijo a Radio Bío Bío que “me han invitado porque yo trabajo con el grupo asesor de Donald Trump desde hace más de 7 años, tanto en las políticas y estrategias relacionadas con Europa y Alemania, así como la Unión Europea, además de las relacionadas con Sudamérica, en el caso concreto con lo que va a ser con Chile”, agregando que “yo lo hago de forma independiente, porque es parte de mi trabajo y soy director de un think tank, un movimiento en Alemania que está puesto en distintos países también”.

Von Storch estuvo en Washington esos días junto al líder del partido de la extrema derecha española Vox, Santiago Abascal, así como con asesores cercanos de Trump, entre ellos, el polémico abogado Roger Stone y el influencer e ideólogo Steve Bannon, que por estos días impulsa la idea de que Trump se presente a un tercer periodo por la presidencia, algo que no está permitido por las leyes vigentes en EE.UU.

De todo ello fue dejando fotos en sus redes sociales, las mismas en las cuales subió videos bailando al ritmo de la canción YMCA, de los Village People, que Donald Trump ha convertido en una suerte de himno de su segundo mandato.

Sale Kast, entra Kaiser

Sin embargo, atrás quedaron los tiempos en que Von Storch era cercano a RN y luego de los republicanos, pues la semana pasada publicó un video en su cuenta de X apoyando a Johannes Kaiser. En el posteo pregunta “¿En quién confía como Presidente de Chile? ¿En José Antonio Kast o Johannes Kaiser? Yo creo en Johannes Kaiser”, afirmando luego: “Vote por Chile, vote por Johannes Kaiser”.

El quiebre entre el militante del AfD y Kast se produjo después que el Partido Republicano ganara la mayoría relativa del Consejo Constitucional.

En un video que subió a sus redes sociales, en 2022, dijo que “quiero públicamente disculparme por haber apoyado a José Antonio Kast en el pasado” y añadió que “hoy quiero también retirar públicamente mi apoyo a él”, afirmando que “después de haber observado sus posiciones y comentarios las últimas semanas y meses, siento vergüenza en haberlo apoyado. José Antonio Kast no solo ha traicionado a sus electores, sino también ha realizado un fraude político con todos los chilenos al dejar de defender la Constitución de Chile y apoyar una nueva Constitución fake, rompiendo así no solo su promesa política, sino también para mí su credibilidad como político”.

Según Von Storch, Kast se cambió “de bando” y se unió “a los planes, acciones y activistas promocionados por los actores externos, neomarxistas y globalistas que buscan a través de diversas medidas y de sus agentes nacionales desestabilizar y destruir el Estado-Nación de Chile, para luego, paso a paso, anexar su territorio e instaurar sobre él un sistema totalitario implementado por la Agenda 2030 y dirigido políticamente desde el exterior por la así llamada gobernanza global y sus instituciones supranacionales no electas democráticamente”.

Según él, “Chile y los chilenos estamos bajo un violento y constante ataque desde algunos años, un ataque que no es casualidad, sino que es premeditado. La oligarquía política, las instituciones de Chile han abandonado la protección y el cuidado de los chilenos y su territorio. Estos se han puesto al servicio de actores externos y sus intereses a cambio de su beneficio personal y egoísta”, por lo cual llamó a votar en contra del proyecto constitucional liderado por Republicanos y la derecha en general.

En la actualidad, según el libro sobre Kast, Sven von Storch administra el sitio web de noticias Freie Welt (Mundo libre), “un portal de noticias relacionadas con la ultraderecha que ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de AfD”, partido que es la segunda fuerza electoral en Alemania y que la propia inteligencia de ese país calificó en mayo de este año como una organización “extremista de derechas”, debido a que algunos de sus postulados “van en contra del orden fundamental democrático”, como informó el diario El País.

Cabe indicar que, a juzgar por las fotografías de su cuenta de X, luego de acudir al cambio de mando de Trump, Von Storch viajó a Chile y a su ciudad natal, donde el 24 de enero posteó una fotografía en la cual se lo ve con el alcalde Jaime Bertín (que renunció en 2023 a 50 años de militancia en la Democracia Cristiana), a quien dice que fue a felicitar, luego de haber sido reelecto en la alcaldía de Osorno.

