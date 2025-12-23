La hija influencer religiosa de José Antonio Kast

Para nadie es un misterio el acendrado catolicismo del Presidente electo, José Antonio Kast, y de su esposa María Pía Adriasola, ni su pertenencia al movimiento de Schoenstatt, uno de los tres grupos católicos favoritos de los sectores más conservadores del país, junto con el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, y cuyo eje de devoción es la figura de la virgen María.

De hecho, los Kast Adriasola son parte del colegio Campanario de Buin, que explica en su página web que en 2005 “la Virgen María, bajo la advocación de la Madre tres veces admirable de Schoenstatt (Mater), fue coronada como Reina del Colegio por las familias fundadoras en el Santuario Bellavista, confiando en sus manos todas las circunstancias y decisiones importantes del Colegio”.

Según Interferencia, tanto la esposa del Mandatario electo, María Pía Adriasola, así como la sociedad inmobiliaria Padua (de la cual participan el futuro Presidente, su esposa y sus hijos) son accionistas del establecimiento. Todos los hijos del matrimonio Kast-Adriasola estudiaron allí y la hija mayor, María Josefina, es coordinadora del Departamento de Apoyo Escolar, indica Canal 13.

El Mercurio, además, informa que María Pía Adriasola pertenece al grupo denominado “Camareras de la Virgen del Carmen”, que son las mujeres pertenecientes a la Cofradía Nacional del Carmen, que cuidan la efigie de la Virgen del Carmen ubicada en la parroquia El Sagrario, aledaña a la catedral metropolitana.

La veta religiosa también se evidencia en sus nueve hijos y, especialmente, en la figura de Trinidad Kast, de 24 años y sexta hija del matrimonio, que estudia medicina en la Universidad de los Andes y quien maneja la cuenta de Instagram “unaluz_parati”, en la cual difunde videos con mensajes de corte católico, como el que posteó previo a la noche de Halloween, donde, junto con explicar que este concepto es una deformación de las palabras All Hallow’s Eve (la noche de todos los santo o espíritus), detalla que en esa noche “celebramos la alegría de los que ya están en el cielo en compañía de Dios”, agregando que “Dios hace una verdadera fiesta, pero el demonio no quiso quedarse atrás” y, por ello, asegura la joven, Halloween “es una fiesta conocida como el año nuevo de la brujería, donde se celebran ritos satánicos, donde se profana la eucaristía, se invoca al demonio, es realmente una fiesta patas arriba”, lo que ilustra indicando que “quizá Hollywood no ha exagerado en el terror que hay detrás de esta noche”.

En otro video asevera que “el matrimonio es una analogía del amor de Cristo y su iglesia” y también tiene uno sobre la asunción de María, en el cual asegura que “ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma por el poder de Dios”.

Dicha noción, precisa, no aparece explícitamente en la Biblia, pero dice que sí forma parte de la tradición de la Iglesia “y fue proclamado como un dogma de fe, o sea, una verdad de fe sobre la cual no cabe ninguna duda, en los años 50, por el papa Pío XII”.

En su cuenta, Trinidad Kast cuenta que pertenece a Schoenstatt, que su pasaje favorito de los Evangelios es Juan 16:22, que no es consagrada y tiene un video donde se la muestra participando de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) 2023, evento católico que ese año se realizó en Lisboa, Portugal.

Ese mismo año, según informó la Universidad de los Andes, asumió como jefa de la pastoral de alumnos de dicha casa de estudios superiores, junto al alumno de ingeniería civil Juan Carlos Díaz.

