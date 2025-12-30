El inesperado giro influencer de Evelyn Matthei tras la derrota electoral

De liderar las encuestas a la derrota electoral y de ahí a acumular más likes que votos. Ese ha sido el sorpresivo recorrido de Evelyn Matthei tras la presidencial del 16 de noviembre, donde quedó quinta con un 12% de los sufragios. Lejos de reaparecer en clave política, la exalcaldesa de Providencia optó por un giro inesperado: convertirse —al menos por ahora— en influencer.

El punto de partida fue un video del 12 de diciembre, recomendando una planta de amarilis como regalo navideño. El registro explotó —5.8 millones de visualizaciones— y hasta recibió un comentario de Jeannette Jara: “tenemos la misma y es hermosa”. Luego vinieron más clips: desempacando adornos, probando dulces, maquillándose, cocinando y jugando con su perrita Pixie. En uno de ellos se rió de las teorías políticas sobre los colores, debido al uso de mucho rojo en sus imágenes, frente a lo cual aseguro que “son burdeo, no rojos… y es Navidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evelyn Matthei (@evelynmatthei)



El impacto fue inmediato. Desde su regreso a Instagram, once días después de la elección de primera vuelta, Matthei ha subido más de 20 videos, más de la mitad con sobre un millón de reproducciones. Su comunidad también creció a ritmo acelerado: celebró los 600 mil seguidores el 11 de diciembre y ya supera los 675 mil.

En TikTok, Matthei hoy suma más likes que votos: acumula 5.8 millones de “me gusta” y supera los 319 mil seguidores.

La incursión digital de la exalcaldesa también se extendió a YouTube. En esa plataforma suma cerca de 15 mil suscriptores y el 23 de diciembre subió el video “Cocinando aderezos para Navidad”, que acumula 28.282 visualizaciones. El contraste con su etapa previa es evidente: un registro publicado el 1 de noviembre de 2025 apenas supera las 1.053 vistas.

“Ojalá algún día se haga realidad”

El episodio más comentado llegó el domingo recién pasado, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Temprano, Matthei anunció el lanzamiento de su primera línea de maquillaje, “Auténtica #ByEvelyn”. La publicación acumuló más de 100 mil “me gusta” y miles de comentarios antes de que ella misma aclarara, en un video posterior, que se trataba de una broma. Eso sí, dejó la puerta abierta: “Ojalá algún día se haga realidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evelyn Matthei (@evelynmatthei)



Mientras tanto, la política sigue proyectando sobre ella otros roles. En Chile Vamos su nombre comenzó a circular como posible ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast. La diputada RN Ximena Ossandón fue explícita en CNN Chile: “Desde el día uno he propuesto que sea Evelyn Matthei. Tiene experiencia, peso político, relación con las policías y mucha calle”.

Pero la idea genera resistencias. El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla fue claro en La Tercera: “Es el momento de gente nueva”. Y desde el entorno de Matthei descartan cualquier acercamiento real. “Para bailar tango se necesitan dos”, aseguran. De hecho, no hay contactos con el equipo de Kast y la exalcaldesa ha evitado toda señal pública de alineamiento, más allá del apoyo formal entregado la noche de la elección.

El trasfondo no es menor. Durante la campaña, Matthei mantuvo una relación tirante con Kast, acusó una “campaña asquerosa” en su contra desde el mundo republicano y jamás comprometió un respaldo explícito si él pasaba a segunda vuelta. El mismo día del balotaje dejó una frase que en la oposición se leyó como crítica: “Vamos a ver cómo recortan US$6 mil millones en 18 meses… va a ser interesante”.

“Queda Evelyn para rato”

Hoy, su antiguo comando está disperso, las reuniones con su círculo más cercano son “humanas” más que políticas y parte de quienes la apoyaron confiesan molestia por su ausencia del debate público. Otros, en cambio, ven en su silencio una pausa estratégica: sigue siendo una figura capaz de convocar a una centroderecha más liberal, pero por ahora prefiere hacerlo desde un ring distinto.

Entre amarilis, maquillaje —real o ficticio— y millones de likes, Evelyn Matthei parece haber tomado distancia del vértigo político. Mientras la derecha discute gabinetes y seguridad, ella explora una nueva vitrina. La pregunta queda abierta: ¿retiro táctico, reinvención personal o el prólogo de un regreso distinto? Por ahora, como ella misma avisó, “queda Evelyn para rato”.