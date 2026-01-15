La reservada agenda del canciller boliviano en pos del restablecimiento de relaciones diplomáticas

A bordo del avión presidencial boliviano llegó a Pudahuel el canciller de ese país, Fernando Aramayo, quien según la fuentes bolivianas viene derechamente a buscar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, aunque en lo formal su viaje dice relación con la suscripción de instrumentos bilaterales y la coordinación de mecanismos de cooperación fronteriza, en lo relativo a la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra el contrabando.

El encuentro que sostendrá Aramayo con el canciller Alberto van Klaveren representa el primer acercamiento de alto nivel en territorio chileno bajo la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz, el primer mandatario de derecha en Bolivia tras dos décadas de predominio de la izquierda. Sin embargo, no se descarta que también tenga acercamientos con el círculo cercano del presidente electo, José Antonio Kast.

La presencia de Aramayo en Santiago se produce luego las conversaciones preliminares sostenidas entre ambas cancillerías en diciembre pasado y del viaje que el Presidente Gabriel Boric realizó al cambio de mando de la presidencia, en noviembre.

Ingeniero Civil de formación, Aramayo no cuenta con una militancia conocida en partidos políticos. Su carrera más bien se ha consolidado en el ámbito técnico y la función pública institucional, manteniéndose fuera de las estructuras partidarias tradicionales.