Robots humanoides chinos mejorados asombran al mundo

La colorida gala anual del Festival de Primavera de CCTV, el programa de televisión más visto en China en la víspera del Año Nuevo Lunar, volvió a impactar al mundo con el poderío tecnológico del gigante asiático.

En medio de las actuaciones de figuras como Lionel Richie y Jackie Chan, quienes se robaron el show fueron los robots humanoides chinos de cuatro startups emergentes: Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab. También se presentó Doubao, el chatbot de inteligencia artificial (IA) propiedad de Bytedance, desarrollador de TikTok.

Aunque no es la primera vez que aparecen en la gala —el año pasado 16 robots humanoides bailaron usando unos pañuelos rojos—, esta vez, el salto tecnológico fue evidente. Algunos expertos destacaron el avance en estabilidad, velocidad y coordinación.

“Ha pasado solo un año, y el salto en rendimiento es llamativo”, afirma Georg Stieler, director gerente para Asia y jefe de robótica y automatización en la consultora tecnológica Stieler.

Artes marciales, acrobacias y precisión milimétrica

Los robots humanoides de Unitree Robotics, por ejemplo, ejecutaron complejas rutinas de acrobacias y artes marciales con espadas, bastones y nunchakus. Incluso realizaron movimientos inspirados en el Zui Quan o “boxeo del borracho”, una disciplina conocida por su dificultad técnica.

Noetix llevó cuatro androides que interactuaron con actores en un sketch cómico. MagicLab presentó una coreografía sincronizada junto a bailarines humanos durante la canción We Are Made in China.

Una vitrina tecnológica en horario estelar

Con una audiencia que llegó al 79 % en vivo el año pasado, el programa es comparable en alcance al Super Bowl en Estados Unidos. Las empresas chinas aprovechan este escenario para mostrar sus desarrollos justo antes de los nueve días festivos del Año Nuevo Lunar, un periodo clave para atraer inversiones y contratos.

“Lo que distingue a la gala de otros eventos similares en otros lugares es la conexión directa entre la política industrial y el espectáculo en horario estelar. Las empresas que aparecen en el escenario de la gala reciben recompensas tangibles en pedidos gubernamentales, atención de inversores y acceso al mercado”, explica Stieler.

Robótica e IA en el centro de la estrategia industrial

Más allá del espectáculo, la robótica humanoide forma parte del plan del Partido Comunista de China y su líder, Xi Jinping, de manufactura avanzada, conocido como “IA+”. El objetivo es potenciar la productividad mediante la automatización, especialmente ante el envejecimiento de la población.

Estos sistemas están incluidos dentro de las llamadas “nuevas fuerzas productivas de calidad”, una categoría que abarca industrias estratégicas como IA, drones y vehículos eléctricos.

“Los humanoides reúnen muchas de las fortalezas de China en una sola narrativa: capacidad en IA, cadena de suministro de hardware y ambición manufacturera. Además, son la forma más ‘legible’ tanto para el público como para los funcionarios”, afirma el analista tecnológico Poe Zhao, radicado en Pekín.

Una competencia global cada vez más intensa

Según la firma de investigación Omdia, el año pasado China envió casi 13.000 humanoides, lo que representa alrededor del 90 % del mercado mundial. La multinacional financiera estadounidense Morgan Stanley proyecta que las ventas podrían superar las 28.000 unidades este año.

El mismo Elon Musk, que impulsa a Tesla para producir su propio modelo de humanoide Optimus, ha señalado que sus principales competidores serán compañías chinas, a las cuales no subestima.

“La gente fuera de China subestima a China, pero China está a otro nivel: es una bestia imparable”, afirmó Musk el mes pasado.

La gala anual del Festival de Primavera de CCTV, un evento televisado no solo en China continental, sino también en Hong Kong, Taiwán y otros países asiáticos, da la bienvenida oficial al Año del Caballo de Fuego, el séptimo animal del ciclo zodiacal chino.