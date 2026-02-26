Altercados, gritos y reproches; los momentos más tensos del discurso de Donald Trump

Desde la salida del hemiciclo del congresista Al Green, rodeado de agentes de seguridad, tras pronunciarse contra un video racista de Donald Trump, hasta el altercado que el mandatario protagonizó frente a la demócrata Ilhan Omar, la rendición de cuentas del jefe de Estado se convirtió en un escenario de confrontación y, sobre todo, evidencia de la alta polarización en el país.

El representante estadounidense Al Green (demócrata de Texas) sostiene un cartel mientras el presidente estadounidense Donald Trump llega para pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de febrero de 2026. © Reuters/Evelyn Hockstein

“Has matado a estadounidenses”

Abucheos, gritos y acusaciones. El discurso del estado de la Unión de Donald Trump estuvo marcado por disputas como no se había visto en la declaración anual de ningún presidente de Estados Unidos, al menos que hayamos presenciado en décadas.

Uno de los momentos más álgidos llegó cuando Trump afirmó que los demócratas “deberían estar avergonzados por no pararse” a aplaudir mientras él señalaba que el Gobierno debe “proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”.

Palabras que tocaron fibras en medio de la violenta represión de los agentes migratorios enviados por Donald Trump a ciudades como Minneapolis en cuyas manos, incluso, murieron a disparos dos ciudadanos estadounidenses: el enfermero Alex Pretti y la madre de tres niños Renée Good.

“Has matado a estadounidenses, has matado a estadounidenses”, respondió Omar a los reproches de Trump.

“Deberían avergonzarse de ustedes mismos”, repitió el mandatario, a lo que la congresista replicó: “Tú deberías estar avergonzado”.

Los reproches de los demócratas se cruzaron entonces con los aplausos de los republicanos que rodearon al actual líder de la Casa Blanca.

“Las personas negras no son simios”

Esas fueron las palabras que contenía un cartel que levantó el congresista Al Green, en referencia al video racista que Trump publicó en su plataforma Truth Social el pasado 6 de febrero, que representaba como simios al primer presidente afrodescendiente de la historia de Estados Unidos, Barack Obama, junto a la ex primera dama, Michelle.

Ante su mensaje, el congresista fue sacado del recinto por funcionarios de seguridad, mientras uno de ellos intentaba bajar el cartel de protesta.

La protesta antirracismo de Green contrastó con los gritos al unísono de “Estados Unidos, Estados Unidos” por parte de los republicanos, mientras Green era retirado de la Cámara Baja.

Aplausos vs. abucheos

En distintos momentos del discurso de una hora y 47 minutos, la sede de la Cámara Baja del Congreso fue también escenario de la alta polarización política, reflejo de las tensiones en el país.

Mientras los republicanos aplaudían y ovacionaban a Donald Trump, los demócratas se mantenían en silencio, sentados y sin aplaudir, excepto, claro, cuando llegaron los momentos de confrontación.

Sin embargo, algunos demócratas, como la senadora Elizabeth Warren, se pusieron de pie y aplaudieron cuando el mandatario pidió medidas para evitar que los miembros del Congreso usen información privilegiada para beneficio propio.

“Defendieron eso, no puedo creerlo (…) ¿Se puso de pie Nancy Pelosi, si estuvo aquí? Lo dudo”, señaló Trump.

Las sobrevivientes del pederasta y antiguo amigo de Trump, Jeffrey Epstein, también asistieron al discurso del mandatario, invitadas por los demócratas, en un momento de consternación tras las nuevas revelaciones de documentos del caso por parte del Departamento de Estado que han salpicado a la más alta esfera del poder: políticos, magnates tecnológicos y hasta miembros de la monarquía, como es el caso del expríncipe Andrew.

Algunos congresistas demócratas y víctimas portaron insignias que decían: “Apoyen a las sobrevivientes. Divulguen los archivos”.

Trump, sin embargo, no mencionó a las víctimas de Epstein en su discurso, pero, a veces, lo que no se dice es tan notorio como lo que sí se dice.