Futuro ministro de Defensa: el hombre detrás de la empresa del cable chino

No fue en Meiggs. Tampoco en alguna oficina cercana a los partidos que suelen aparecer en el debate cuando se habla de China. La historia del cable óptico submarino chino partió, como suelen partir las operaciones de alto calibre, en Las Condes —específicamente en Isidora Goyenechea 2939, oficina 1001—, con abogados influyentes y redes bien aceitadas.

Cinco meses antes de que el Ministerio de Transportes diera luz verde —y luego retrocediera— al proyecto del cable China–Chile Express, la estatal China Mobile ya había tomado posición en Chile. Lo hizo constituyendo su filial CM Chile SpA. Su aterrizaje no fue precisamente improvisado.

¿Quién abrió la puerta? No fueron asesores del gobierno de Gabriel Boric ni figuras vinculadas al Partido Comunista, como se insinuó en medio de la controversia. Fue el estudio Barros & Errázuriz, donde se constituyó la empresa y se fijó su domicilio legal. El fundador del estudio jurídico no es más ni menos que Fernando Barros, el exabogado de Pinochet en Londres y hoy futuro ministro de Defensa del gobierno de José Antonio Kast.

La escena, vista en perspectiva, tiene algo de ironía. Mientras la polémica por el cable derivó en sanciones de Estados Unidos contra autoridades del actual gobierno —con argumentos asociados a seguridad nacional—, la empresa que buscaba operar esa infraestructura estratégica ya se había instalado en Chile de la mano de redes vinculadas al próximo gobierno. No en la periferia política, sino en el corazón del poder.

En este punto aparece la pregunta incómoda: si la preocupación de Washington se basa en la seguridad nacional, y si las sanciones ya marcaron un precedente, ¿cómo se interpreta que el desembarco de la empresa china haya pasado por redes tan cercanas a quienes asumirán el poder en pocas semanas?