Senado aprueba a ministro Dinko Franulic para la Suprema y llena vacante de Sergio Muñoz

El Senado aprobó el nombramiento de Dinko Franulic Cetinic como nuevo integrante de la Corte Suprema, en una votación que terminó con 46 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Con ello, la Cámara Alta respaldó la propuesta del Presidente José Antonio Kast para cubrir una de las vacantes más sensibles del máximo tribunal.

Franulic, actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, asumirá el cupo que dejó Sergio Muñoz Gajardo tras su salida del Poder Judicial. La aprobación del Senado cerró así la etapa política de un nombramiento que venía precedido por su exposición ante la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento.

Durante esa presentación, realizada el 4 de mayo, el magistrado puso énfasis en su formación en la educación pública y en una trayectoria judicial desarrollada completamente fuera de Santiago. En su intervención, destacó que esa experiencia le permitió conocer realidades diversas del país y reforzó la necesidad de incorporar una mirada descentralizada en la judicatura.

Franulic también planteó propuestas vinculadas a mecanismos de fiscalización y denuncias, revisión de causales de implicancia y recusación, fórmulas innovadoras de gestión judicial y preocupación por el uso de salidas alternativas en el sistema penal.