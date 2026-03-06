Cómo la disminución de las reservas de armas puede afectar al conflicto en Medio Oriente

El presidente estadounidense Donald Trump afirma que su país cuenta con un “suministro prácticamente ilimitado” de armas clave. El Ministerio de Defensa iraní afirma que tiene “la capacidad de resistir al enemigo” durante más tiempo del que Estados Unidos había previsto.

Las reservas y los suministros de armas por sí solos no decidirán el resultado de este conflicto —Ucrania lleva mucho tiempo en inferioridad numérica y armamentística frente a Rusia—, pero sin duda son un factor importante.

El ritmo de las operaciones ha sido intenso desde el principio. Seguramente, ambas partes ya están gastando armas más rápido de lo que se pueden producir.

El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), con sede en Tel Aviv, estima que Estados Unidos e Israel ya llevaron a cabo más de 2.000 ataques, cada uno de ellos con múltiples municiones.

El INSS afirma que Irán ha lanzado 571 misiles y 1.391 drones. Muchos de ellos habrán sido interceptados. Para ambas partes, este nivel de combate será cada vez más difícil de mantener a medida que se prolongue la guerra.

Irán

Algunos funcionarios occidentales afirman que ya han observado una disminución en el número de misiles lanzados por Irán, que ha pasado de cientos el primer día de la guerra a decenas.

Antes del inicio del conflicto, se estimaba que Irán tenía un arsenal de más de 2.000 misiles balísticos de corto alcance. Ningún ejército publica cifras precisas sobre el número de armas de las que dispone. Son datos clasificados para que sus adversarios no los conozcan.

El comandante en jefe de Estados Unidos, el general Dan Caine, afirmó el miércoles que los lanzamientos de misiles balísticos de Irán se habían reducido un 86 % desde el sábado, el primer día de combate.

Centcom, el Comando Central de Estados Unidos, afirma que ha habido una disminución del 23% solo en las últimas 24 horas.

Se cree que Irán fabricó en serie decenas de miles de sus drones de ataque Shahed antes de la guerra. Y exportó la tecnología a Rusia, que ha estado utilizando su propia versión del Shahed con efectos devastadores en Ucrania. Incluso Estados Unidos ha copiado el diseño.

Pero Caine afirmó que los lanzamientos de drones iraníes habían descendido un 73% desde el primer día del conflicto. Irán parece estar teniendo dificultades para mantener un ritmo elevado de operaciones.

Puede que este drástico descenso sea un intento de preservar las reservas, pero mantener la producción será cada vez más difícil.

Los aviones estadounidenses e israelíes tienen ahora la supremacía aérea sobre Irán. La mayor parte de las defensas aéreas iraníes han sido destruidas. El país ya no cuenta con una fuerza aérea creíble.

El Centcom afirma que la siguiente fase de la guerra se centrará en localizar los lanzamisiles y lanzadrones iraníes, sus arsenales de armas y destruir las fábricas que los producen.

En todo caso, será difícil para Estados Unidos e Israel destruir todas las reservas de armas iraníes.

Irán es un país tres veces más grande que Francia. Las armas pueden ocultarse para que no se vean desde los cielos.

La historia reciente también muestra las limitaciones de las guerras libradas desde el aire. El ejército israelí aún no ha destruido Hamás en Gaza después de más de tres años de intensos bombardeos. Los rebeldes hutíes en Yemen sobrevivieron a una campaña de bombardeos estadounidense que duró un año, al igual que algunas de sus armas.

Estados Unidos

Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más poderosa del mundo. Se asume que sus arsenales convencionales son más abundantes que los de cualquier otro país.

Sin embargo, el ejército estadounidense sigue dependiendo en gran medida de costosas armas de precisión que se producen en cantidades limitadas.

Se ha informado que Trump ha convocado una reunión con los contratistas de defensa a finales de esta semana para presionarlos para que aceleren la producción. Esto es una indicación de que incluso los recursos de Estados Unidos podrían verse mermados.

Es posible que parte de la presión haya disminuido ahora que Estados Unidos tiene relativa libertad para llevar a cabo ataques a corta distancia.

Caine afirmó que Estados Unidos ya había dejado de utilizar “armas de largo alcance”, que son más costosas y sofisticadas, como los misiles de crucero Tomahawk.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos utiliza ahora armas “de corto alcance” menos costosas, como las bombas JDAM, que pueden lanzarse sobre un objetivo.

Mark Cancian, excoronel de la Marina de los Estados Unidos y miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, afirma que, tras el ataque inicial desde la distancia, Estados Unidos “ahora puede utilizar misiles y bombas menos costosos”.

Cancian agrega que Estados Unidos podría mantener ese nivel de combate “casi indefinidamente”. Cuanto más dura la guerra, más se reduce la lista de objetivos, lo que significa una ralentización gradual del ritmo de las operaciones.

Defensas aéreas

Mark Cancian afirma que Estados Unidos cuenta con decenas de miles de bombas JDAM, pero que los costosos sistemas de defensa aérea son más escasos.

En las primeras fases del conflicto, estos han sido esenciales para derrotar la amenaza de los ataques de represalia iraníes.

Los misiles Patriot han tenido una gran demanda, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de sus aliados árabes y Ucrania.

Cada misil interceptor cuesta más de US$4 millones y se cree que Estados Unidos produce actualmente alrededor de 700 al año. Si Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles balísticos, agotará estas limitadas reservas.

Cancian, el experto del CSIS, estima que Estados Unidos podría tener reservas de alrededor de 1.600 misiles Patriot, que en los últimos días se habrán reducido.

Aunque afirma que Estados Unidos puede mantener la guerra aire-tierra durante “mucho tiempo”, la guerra de defensa aérea es “más incierta”, dice.

“Si el presidente Trump está dispuesto a reducir el número de Patriots, creo que podemos aguantar más que los iraníes, pero ello supondrá un riesgo en un posible conflicto en el Pacífico”.

El hecho de que Trump se reúna con empresas de defensa estadounidenses a finales de esta semana es una señal de que existe cierta preocupación por las reservas de armas.