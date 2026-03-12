La nueva (y no planeada) paridad en los poderes del Estado

Sin proponérselo, el gobierno que acaba de asumir tiene paridad a nivel de sus máximas autoridades, pues al Presidente José Antonio Kast, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, se suman ahora la nueva Presidenta al Senado, Paulina Núñez, y el nuevo Presidente de la cámara baja, Felipe Alessandri, quienes fueron electos ayer luego de una negociación de último minuto, que impidió la asunción de Pamela Jiles como máxima autoridad de dicha corporación.

Lo más sorpresivo de ello fue la caída de Jiles, que el martes por la tarde se daba como segura en la testera de la cámara baja, pero a no todos en la ahora oposición no estuvieron dispuesta a apoyar, dadas las críticas que emitió contra el gobierno saliente, entre otros motivos.

A su vez, el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, es encabezado desde enero pasado por la ministra Gloria Ana Chevesich, en un hecho que ha sido ampliamente destacado, dado que es la primera vez que en sus 200 años de historia que el Poder Judicial chileno es encabezado por una mujer.

Distinta es la situación del Senado, en el cual, antes de Núñez, hubo cuatro mujeres que lo presidieron: Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y la ahora ministra de José Antonio Kast, Ximena Rincón.

Es por ello que a contar de ayer las cabezas de los tres poderes se encuentran “empatados” de algún modo, con dos hombres y dos mujeres, algo que -sin dudas- algo que habría gustado mucho en el gobierno que acaba de terminar su gestión, aunque por supuesto a este no le habría caído muy en gracia constatar que las principales tres autoridades políticas del país son ahora de derecha: Un exrepublicano (José Antonio Kast), un UDI (Jorge Alessandri) y una RN (Paulina Núñez).