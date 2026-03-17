El brazo armado comunicacional del Gobierno y la porfiada realidad

No pocos comentarios ha despertado la circulación del manual de comunicaciones del nuevo Gobierno, diseñado por Cristian Valenzuela en la ahora desaparecida Oficina del Presidente Electo (OPE), que dicta una serie de normativas al respecto. Los más suspicaces comentan en sordina que el “Protocolo de comunicaciones, lineamientos para encargados de prensa” –como se llama oficialmente el documento– tiene un cierto aroma a bando militar, tanto por su estructura como por el tono imperativo de “decálogo”.

En el mismo tono, agregan que contiene tantas instrucciones que parece un tanto ajeno a un Gobierno que tiene a la libertad como una de sus inspiraciones más esenciales.

Más allá de esas sensaciones, sin embargo, no fueron pocos los que observaron que en el punto de prensa que el Presidente José Antonio Kast dio en la Región del Biobío, donde fue a revisar la situación de Penco y Lirquén, el Mandatario quedó a un costado del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha realizado –también– un intenso despliegue comunicacional en los últimos días, especialmente a raíz de la polémica con las autoridades salientes por el saldo que quedó en la caja fiscal.

Si bien el instructivo no se refiere a la puesta en escena ni mucho menos a las ubicaciones en los puntos de prensa, el “decálogo” es muy claro en orden a que la Presidencia, por medio de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), es la que lleva la gestión de prensa de toda la administración, y que todo lo sectorial está supeditado a ella.

Por cierto, la Secom es la voz del Gobierno, por medio de su director, Felipe “Yeti” Costabal, que a su vez recibe instrucciones directas de Valenzuela, actual director de contenidos de la Presidencia y, sin lugar a dudas, el más cercano escudero de José Antonio Kast.

Es una vía directa, en un solo sentido, y deja muy claro que “trabajamos para un Presidente y un proyecto”, que es justamente lo que más de alguien observó que no se cumplía en el despliegue visual de lo realizado en Biobío, donde daba la impresión de que el protagonista era el ministro y no el Presidente.