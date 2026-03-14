Valenzuela controlará los off: la minuta Secom que busca evitar las “narrativas de división”

La Oficina del Presidente elaboró un documento interno titulado “Protocolo de Comunicaciones. Lineamientos para encargados de prensa”, que establece directrices para el manejo de las comunicaciones del gobierno.

El texto fija un sistema centralizado en el que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) tendrá un rol clave en la coordinación de las vocerías y la relación con los medios.

Según el documento, la Secom está formalmente encabezada por Felipe Costabal y depende jerárquicamente de la Secretaría General de Gobierno, aunque en la práctica las áreas vinculadas a la estrategia comunicacional están bajo la dirección de Cristián Valenzuela, director estratégico de Comunicación y Contenidos de Presidencia.

Entre las principales instrucciones, el protocolo establece que toda interacción con los medios debe ser conocida previamente por la Secom. “Sin excepciones: toda pauta, entrevista o declaración requiere conocimiento previo de SECOM”, señala el documento.

El texto también indica que solo podrán hablar con la prensa quienes estén autorizados y que será la Secom la encargada de definir qué voceros intervienen en cada tema.

Asimismo, se establece que los ministerios deben enviar su agenda semanal de actividades y comunicar cualquier modificación con anticipación.

Otra de las reglas apunta a evitar que el Presidente comparta protagonismo mediático con otras autoridades durante sus actividades públicas. “Cuando el Presidente tiene pauta, ningún ministerio realiza pautas propias en paralelo”, se indica.

El protocolo también regula el uso del off the record, señalando que se trata de una herramienta válida, pero que debe utilizarse con determinados criterios. “El off tiene un propósito y es siempre a favor del Gobierno. Nunca para revelar internas”, establece el documento.

En esa línea, se advierte que los encargados de prensa deben informar a la Secom ante eventuales intentos de instalar conflictos o divisiones dentro del Ejecutivo. “Ante intentos de instalar narrativas de división, avisar de inmediato a SECOM”, se instruye.

El documento también establece un sistema de “bajadas comunicacionales” diarias, mediante el cual la Secom envía los temas prioritarios del día y los mensajes que deben replicarse en las distintas vocerías.

Finalmente, el protocolo detalla que la estrategia comunicacional del gobierno se estructurará en torno al programa denominado SECOMUNICA, cuyo objetivo es transformar la estrategia del Ejecutivo en mensajes, campañas y contenidos que conecten con la ciudadanía.