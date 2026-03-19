“El puto sistema”: así se refiere Quiroz al mecanismo que suaviza el precio de los combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quedó en el centro de la polémica tras referirse en duros términos al mecanismo que regula el precio de los combustibles en Chile (Mepco).

Fue durante un punto de prensa, llevado a cabo hace algunos días en Lirquén, región del Biobío, donde —acompañado por el Presidente José Antonio Kast— abordó el alza del precio del crudo, que ya supera los US$103 el barril producto de la guerra en Irán. En ese contexto, el ministro lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

“Estamos enfrentando una situación internacional compleja y mucha gente va a requerir ayuda. Hoy día con el puto sistema de estabilización de precios del petróleo…”, dijo.

La declaración no pasó inadvertida. El llamado mecanismo de estabilización —diseñado justamente para suavizar las alzas y bajas del precio de las bencinas, el diésel y otros combustibles— quedó así en la mira, no solo por su funcionamiento, sino por el evidente malestar que genera en el titular de Hacienda.

La frase, más allá de que fuera un desliz lingüístico, instala una señal política clara: el sistema no solo está bajo cuestionamiento, sino que podría enfrentar cambios en el corto plazo. Esto, en un contexto de presión internacional sobre los precios y de impacto directo en el costo de vida de la población.

Mientras tanto, en redes sociales, el episodio desató una ola de reacciones y memes, amplificando el alcance de la declaración.

Pero la controversia no quedó ahí. Este jueves, Quiroz volvió a ser tema de conversación tras su participación en el Seminario Económico 2026, organizado por el Diario Financiero.

En ese espacio, y lejos del ruido público, las críticas circularon en un tono más reservado, pero no menos duro. Economistas jóvenes que asistieron al encuentro cuestionaron tanto el contenido como la forma de la presentación.

“Pensé que era economista, no coach motivacional”, “Es la presentación más ordinaria que le he visto a un ministro de Hacienda”, “Se tiró unas proyecciones ridículas” fueron alguno de los comentarios de los asistentes.