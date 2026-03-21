El outfit con capa “a lo Pinochet” del diputado Javier Olivares (PDG)

El diputado Javier Olivares volvió a instalarse en la polémica, pero esta vez no por una votación ni por un cruce político, sino por su vestuario.

En plena primera lluvia del año, el parlamentario por el Distrito 6 y militante del Partido de la Gente (PDG) apareció en terreno con una capa gris y gafas oscuras que, para muchos, evocaron de inmediato la imagen del dictador Augusto Pinochet.

La escena no pasó inadvertida. Olivares compartió en su cuenta de Instagram registros de su recorrido por las provincias de Marga Marga y Quillota, donde —según explicó— estuvo recogiendo inquietudes ciudadanas. “El viernes fue una jornada en terreno, dedicada a compartir y recoger las inquietudes de nuestros vecinos”, escribió, junto a otra frase en tono épico: “Ni las primeras lluvias del año ni el frío nos detuvieron para escuchar a nuestros electores”.

Pero más que su agenda, lo que capturó la atención fue el “outfit”. La capa —prácticamente idéntica a la que usaba Pinochet— desató una ola de reacciones en redes sociales, donde el debate se movió entre la burla, la crítica y también algunos respaldos.

“Gracias por recordar a mi general Pinochet”, “No son ni milicos y usan weas así”, “La capa hay que ganársela”, o derechamente “está rayando la papa”, fueron parte del repertorio que circuló en los comentarios. Otros, en cambio, relativizaron el tema: “Da igual cómo se vista, lo importante es que trabaje”.

El episodio escaló rápido y fue leído por varios usuarios como una suerte de “cosplay” del dictador, mientras que sus adherentes lo defendieron o incluso celebraron el guiño. Entre ironías y reproches, la imagen del parlamentario terminó eclipsando el objetivo original de la actividad en terreno.

No es la primera vez que Olivares queda en el centro de la controversia, pero esta vez bastó una capa bajo la lluvia para reabrir viejos símbolos y encender una discusión que, en Chile, sigue lejos de cerrarse.