“Tecnofascismo”: Palantir causa revuelo con un manifiesto

“Silicon Valley ha perdido el rumbo”: así comienza el primer capítulo de The Tecnological Republic, el libro en el que Alex Karp expone su visión del mundo. Karp no es un hombre cualquiera. Este multimillonario figura en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, Time 100, elaborada por la revista Time. Es el director ejecutivo de Palantir Technologies, una empresa de software especializada en análisis de datos.

Durante el fin de semana pasado, Palantir publicó un resumen del libro de Karp en 22 tesis, en su cuenta corporativa oficial en X. La publicación se asemeja a un manifiesto político de la empresa, y ha generado un debate considerable entre los entusiastas de la tecnología y la política.

¿Qué dice el manifiesto?

Con estas tesis, Palantir se posiciona como un actor clave en la intersección de la tecnología y la política de seguridad. En términos generales, las tesis se pueden dividir en varias áreas:

Geopolítica y política de seguridad: “La era nuclear está llegando a su fin”, afirma, por ejemplo; la disuasión ya no se logrará mediante armas nucleares, sino mediante sistemas de inteligencia artificial (IA). Y es aún más explícito: “La cuestión no es si se construirán armas de IA, sino quién las construirá y con qué propósito”. Los adversarios no se perderán en debates teatrales, sino que avanzarán. En otro lugar, Palantir postula la necesidad de instrumentos de poder “duros” con soporte de software: “Se han revelado los límites del poder blando y la retórica grandilocuente”. Además, el poder estadounidense ha posibilitado un período de paz extraordinariamente largo. En ocasiones, el manifiesto se vuelve políticamente muy específico: “La castración de Alemania y Japón tras la guerra debe revertirse”. Europa, que sigue estando débilmente armada hasta el día de hoy, está pagando ahora un alto precio por el desarme alemán tras la Segunda Guerra Mundial. Y si la “devoción sumamente teatral al pacifismo japonés” continúa, un cambio de poder en Asia es inminente.

“La era nuclear está llegando a su fin”, afirma, por ejemplo; la disuasión ya no se logrará mediante armas nucleares, sino mediante sistemas de inteligencia artificial (IA). Y es aún más explícito: “La cuestión no es si se construirán armas de IA, sino quién las construirá y con qué propósito”. Los adversarios no se perderán en debates teatrales, sino que avanzarán. En otro lugar, Palantir postula la necesidad de instrumentos de poder “duros” con soporte de software: “Se han revelado los límites del poder blando y la retórica grandilocuente”. Además, el poder estadounidense ha posibilitado un período de paz extraordinariamente largo. En ocasiones, el manifiesto se vuelve políticamente muy específico: “La castración de Alemania y Japón tras la guerra debe revertirse”. Europa, que sigue estando débilmente armada hasta el día de hoy, está pagando ahora un alto precio por el desarme alemán tras la Segunda Guerra Mundial. Y si la “devoción sumamente teatral al pacifismo japonés” continúa, un cambio de poder en Asia es inminente. La relación entre sociedad y política: Palantir sostiene que, en el discurso actual, está “prohibido” hablar de las distintas historias de éxito de diversas “culturas”. Además, Estados Unidos debe resistir la tentación de un “pluralismo vacío y superficial”. Ambos puntos coinciden con la ideología MAGA asociada al presidente estadounidense, Donald Trump, y su entorno. Sin embargo, Palantir evita congraciarse descaradamente con Trump, como lo hacen algunos sectores de Silicon Valley. “La psicologización de la política moderna nos desvía del camino correcto”, afirma la empresa. Buscar la plenitud en los políticos solo conduce a la decepción. Asimismo, la empresa aboga por la reflexión al triunfar sobre los enemigos, en lugar de la celebración inmediata.

Palantir sostiene que, en el discurso actual, está “prohibido” hablar de las distintas historias de éxito de diversas “culturas”. Además, Estados Unidos debe resistir la tentación de un “pluralismo vacío y superficial”. Ambos puntos coinciden con la ideología MAGA asociada al presidente estadounidense, Donald Trump, y su entorno. Sin embargo, Palantir evita congraciarse descaradamente con Trump, como lo hacen algunos sectores de Silicon Valley. “La psicologización de la política moderna nos desvía del camino correcto”, afirma la empresa. Buscar la plenitud en los políticos solo conduce a la decepción. Asimismo, la empresa aboga por la reflexión al triunfar sobre los enemigos, en lugar de la celebración inmediata. El papel de la industria tecnológica: La relación entre las empresas tecnológicas y el Gobierno estadounidense es un tema recurrente: “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que propició su auge”, es uno de los argumentos centrales. Palantir aboga por ir más allá de las aplicaciones y por una economía tecnológica que siga generando crecimiento y seguridad. “Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra los delitos violentos”, afirma la compañía, que vende sus productos a organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

¿Qué opinan los críticos del manifiesto político de Palantir?

El economista y exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis compartió la publicación original con el comentario: “¡Si el mal pudiera tuitear, este sería el contenido!”.

El investigador neerlandés especializado en populismo Cas Mudde interpretó el manifiesto de Palantir como un llamamiento a un mundo dominado por un Estados Unidos autoritario y controlado por empresas de vigilancia tecnológica: “¡Puro tecnofascismo!”, señaló. En su opinión, el manifiesto descalifica a Palantir “como socio comercial para cualquier otro país”, escribió Mudde en LinkedIn. Europa no solo debería detener toda nueva cooperación, sino también poner fin a todas las inversiones “en esta empresa tecnofascista”.

El bloguero británico y fundador de la plataforma de investigación Bellingcat, Eliot Higgins, comentó irónicamente en relación con las cuestiones sociopolíticas del debate cultural y el pluralismo que era “sumamente normal y aceptable” que las empresas publicaran tales declaraciones.

¿Qué es exactamente Palantir?

El nombre Palantir proviene de la épica fantástica de J.R.R. Tolkien “El Señor de los Anillos”. En ella, aparecen las llamadas “piedras videntes”, poderosas herramientas de comunicación que están en posesión de los villanos que desean subyugar a los pueblos libres de la Tierra Media.

El cofundador e inversor clave es Peter Thiel, cuyo apoyo también se considera crucial para el ascenso político de Donald Trump. Thiel nació en Frankfurt, Alemania, donde Alex Karp también vivió posteriormente durante varios años.

Palantir anuncia en su sitio web un software que supuestamente facilita la toma de decisiones en tiempo real en Gobiernos y empresas, “desde las fábricas hasta el frente”.

¿Quién utiliza el software de vigilancia Palantir?

Muchas agencias gubernamentales de EE. UU. utilizan Palantir. El programa Vantage, por ejemplo, se desarrolló específicamente como sistema operativo para el Ejército estadounidense. En la guerra contra Irán, el software de captación de objetivos Maven, basado en inteligencia artificial, proporcionó datos para numerosos ataques aéreos.

La plataforma de análisis de datos Foundry es utilizada por las autoridades de EE. UU., pero también de Europa, para diversos fines. Los Países Bajos y Grecia utilizaron el servicio para rastrear la propagación del coronavirus.

Quizás la aplicación más conocida de Palantir sea Gotham, utilizada por las agencias de seguridad para recopilar rápidamente información sobre personas a partir de fuentes públicas y privadas. Agencias estadounidenses como la CIA y el ICE son clientes clave, al igual que organizaciones de seguridad europeas.

Varias fuerzas policiales de estados federados alemanes también utilizan versiones modificadas de Palantir, incluidas las de Hesse y Baviera. En Renania del Norte-Westfalia, un contrato plurianual expira en octubre; ese estado ha convocado una nueva licitación para software de investigación, en la que Palantir y sus competidores pueden participar.

En Alemania, el Gobierno federal planea introducir una legislación que permitiría a un software analizar grandes cantidades de grabaciones públicas, como voces y rostros en publicaciones de redes sociales, y crear perfiles biométricos a partir de ellas. Esto facilitaría las investigaciones de las agencias de seguridad que utilizan Palantir o aplicaciones de la competencia. Sin embargo, los críticos argumentan que esto supondría un paso hacia un Estado de vigilancia.