La incomodidad que causó en el mileísmo la visita de Patricia Bullrich a Santiago

A pesar de extenderse por solo una tarde, la agenda del martes pasado en Chile de la senadora argentina Patricia Bullrich fue tan diversa como cargada: desde una reunión con el alcalde Mario Desbordes, pasando por un encuentro con el clan Piñera-Morel, sumando una participación en un panel sobre geopolítica y cerrando con una reunión con el Presidente José Antonio Kast.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Bullrich (@patobullrich)

Sin embargo, el viaje no cayó nada de bien en la cúpula libertaria. Karina Milei, hermana del presidente argentino y su factótum político, ha sido la encargada de administrar las tensiones y lealtades tanto al interior del gobierno como en La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, durante los últimos días el papel de comisaria política no le ha bastado para mantener alineada a la parlamentaria y exministra de Seguridad, quien goza de buenos números en las encuestas.

En primer lugar, la situación de Manuel Adorni, jefe de gabinete y vocero de Javier Milei, le ha dado un escenario en el que marcar mucha distancia del gobierno. Una de las figuras más poderosas dentro de Casa Rosada, Adorni ha estado envuelto en una serie de acusaciones por enriquecimiento ilícito. Entre ellas se encuentran las obras encargadas para su vivienda, ubicada en un conjunto residencial exclusivo en el oeste de Buenos Aires, por las que fueron pagados cerca de US$ 250.000 en efectivo. La reforma incluía una piscina hecha de mármol y con una cascada, que se abonó en efectivo sin que se presentara un recibo de pago.

A lo anterior se suma la denuncia de un viaje en jet privado a la ciudad uruguaya de Punta del Este, el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York en el avión presidencial, en medio de una misión oficial, y otros gastos que, de acuerdo con la investigación judicial que se adelanta, no corresponden con el sueldo oficial del jefe de gabinete.

Ante las revelaciones, Bullrich no ha temido romper con la disciplina mileísta ante los medios: en entrevista con el canal A24 le puso plazo a Adorni para que explique los gastos: “el jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato“, sostuvo taxativa el miércoles, convirtiéndose en la primera figura de su tonelaje al interior de LLA en pedir explicaciones.

“Si los números están correctos todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo. Si no es así, será la Justicia la que determine frente a esa discordancia qué conducta toma“, ahondó, algo a lo que tuvo que poner paños fríos el propio jefe de Estado. “Ni en pedo se va“, aseguró Javier Milei sobre su portavoz, afirmando que con sus declaraciones Bullrich “espoileó” los pasos a seguir de Adorni.

A lo anterior se suma su viaje a Chile. El diario La Nación de Buenos Aires advierte que la visita a Santiago huele a un desembarco desde el barco libertario. “Aquel cruce de los Andes ya había despertado suspicacias en el aparato de detectar traiciones de Karina Milei. ¿Por qué una senadora va a reunirse mano a mano con un presidente aliado? ¿Por qué, justo después de publicar un video con aires de campaña sin pedir autorización al comando libertario?“, escribió Martín Rodríguez en el citado medio.

Lo cierto es que el tono de dicho video se explica por sí solo, mostrando más una figura cercana y propia de temporada electoral (con Superestrella de Aitana sonando de fondo) que un retrato político de sus labores legislativas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Bullrich (@patobullrich)

Su reunión en la Municipalidad de Santiago con el alcalde Desbordes también dejó frases que permiten proyectar su futuro político, el que ya estaría fijo en Buenos Aires.

“Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos“, sostuvo en un tono que fue calificado al otro lado de la cordillera como “modo candidata“, debido a que se atribuyen intenciones de postular a la jefaturas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que solo lleva algunos meses en el Senado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Desbordes (@mariodesbordes_)

Cabe destacar que el candidato oficialista a la jefatura del gobierno porteño, por lo menos hasta antes de su caída en desgracia, era precisamente Manuel Adorni.

En lo concreto, aún no hay nada oficial sobre dónde está su futuro, pero la pruebas apuntan al camino propio. Un legislador oficialista de Argentina citado por La Nación define a Bullrich como un “baqueano con olfato fino para oler la tormenta”, en alusión a su capacidad para detectar riesgos políticos.

A lo anterior se suma que se siente respaldada por encuestas que le otorgan mejor imagen que al propio Presidente, lo que le deja menos margen a los hermanos Milei para desheredar de buenas a primeras a la senadora.