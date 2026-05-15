Jóvenes asaltan sedes de cienciología por un “trend” viral

Una nueva tendencia viral en redes sociales está generando inquietud en la Iglesia de la cienciología. Se trata del llamado Scientology speedrunning, un fenómeno que ha ganado fuerza en TikTok durante el último mes y que consiste en irrumpir en centros de información de la iglesia y recorrerlos lo más rápido posible.

En el bulevar Hollywood, Ericka Buensuceso fue testigo directo de esta práctica cuando se encontró con un grupo de personas disfrazadas –entre ellas un extraterrestre, dos hot dogs y Jesucristo– que se dirigían con ese objetivo hacia un centro cercano.

“Sentí una descarga de adrenalina porque pensé: ‘No puede ser que esto me esté pasando ahora mismo'”, dijo. “Estaba a punto de presenciar algo que creía que solo vería en redes sociales”.

La tendencia despegó a principios de abril, cuando usuarios de redes sociales comenzaron a publicar videos de sí mismos –a veces disfrazados sin mayor explicación– entrando a distintas propiedades de la Iglesia de la cienciología.

Los participantes se filman haciendo un speedrun por el edificio, es decir, intentando completar una tarea lo más rápido posible, según la jerga común de los videojuegos. ¿La tarea? Mapear las instalaciones de la iglesia y obtener la mayor cantidad de información posible sobre el funcionamiento interno de la organización.

Heridos, investigaciones y puertas sin manija

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que ha respondido a varios incidentes en el último mes, incluido el que presenció Buensuceso, que fue investigado como un posible crimen de odio. Esta semana, la iglesia retiró todas las manijas exteriores de las puertas de sus propiedades en el bulevar Hollywood.

Aunque puede resultar entretenido para los espectadores en línea, esto está lejos de ser una broma inocente para la iglesia. El portavoz de la cienciología, David Bloomberg, declaró a The Associated Pressque un miembro del personal resultó herido durante uno de los incidentes y requirió atención médica.

“Estos son espacios de paz diseñados para recibir a feligreses, visitantes y público en general”, dijo Bloomberg en un comunicado. “Convertirlos en blancos de acrobacias virales no es periodismo, protesta ni actividad cívica. Es allanamiento, acoso y perturbación de instalaciones religiosas”.

El fenómeno se extiende más allá de Los Ángeles

La tendencia no se limita a Los Ángeles. El sábado 3 de mayo, un grupo de jóvenes forzó la entrada a la Iglesia de la cienciología en la calle 46 Oeste de Manhattan, en Nueva York, mientras los fieles asistían a un seminario.

Según la institución, los intrusos derribaron una puerta con llave, arrojaron objetos, causaron daños materiales, hirieron a un miembro del personal –que requirió atención médica– e insultaron racialmente a otro.

“No fue una visita pacífica ni una protesta legal. Fue un acto coordinado que incluyó entrada forzada, daño a la propiedad y agresión física dentro de un lugar de culto”, señaló la iglesia en un comunicado al diario The Guardian.

Generación Z, “brain rot” y el sinsentido como cultura

La motivación detrás de la tendencia es bastante difusa, pero como gran parte de la cultura de la Generación Z y la Generación Alfa, el sentido podría residir precisamente en su aparente sinsentido.

El contenido de brain rot –absurdo e incoherente– ha dominado las plataformas de redes sociales en los últimos años, impulsado con frecuencia por jóvenes y dejando a los mayores rascándose la cabeza en busca de un significado más profundo. Un comentarista en un video reciente de TikTok sobre un speedrun preguntó por qué la gente hace esto, y otro usuario simplemente respondió: “porque es divertido”.

“Si estás en TikTok, puedes ver todos los videos”, dijo Charley Tenorio, un actor de 20 años que vive en Hollywood. “Todos los chistes en los comentarios de que, si llegas hasta arriba, encontrarás a Tom Cruise”.

La cienciología tiene un notable séquito de celebridades, y Cruise es uno de sus practicantes más famosos. La religión consiste en un sistema de creencias, enseñanzas y rituales centrados en la superación espiritual. El libro Dianética: La ciencia moderna de la salud mental (1950), del autor de ciencia ficción y fantasía L. Ron Hubbard, es uno de sus textos fundacionales.