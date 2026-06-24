Selección de Irán deja mensaje en el vestidor de Los Ángeles

Los jugadores de Irán dejaron una nota manuscrita en el vestuario tras el empate 0-0 del domingo contra Bélgica, agradeciendo a Los Ángeles por su “hospitalidad”, a pesar de las difíciles condiciones que afrontaba el equipo en su campaña dentro de la Copa del Mundo 2026.

En medio del conflicto en Oriente Medio, Irán se ha enfrentado a restricciones sin precedentes para sus dos partidos del Grupo G en Inglewood, viéndose obligado a viajar desde su base en México a Estados Unidos menos de un día antes del inicio de los encuentros y a regresar inmediatamente después de los mismos.

Tras el empate inicial 2-2 contra Nueva Zelanda, el entrenador Amir Ghalenoei declaró que Irán era el equipo “más oprimido” del Mundial.

En la rueda de prensa posterior al partido del domingo, añadió que la guerra y las restricciones de visado hicieron que el equipo “llegara a este Mundial en las peores condiciones imaginables”.

Irán ha jugado un buen Mundial

No obstante, Irán ha tenido un buen desempeño en el torneo hasta ahora y afronta su último partido contra Egipto, el sábado en Seattle, con la oportunidad de clasificarse para la fase de eliminación directa por primera vez.

“Vinimos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad”, decía el mensaje de los jugadores iraníes en el vestuario. “Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad. Y gracias a cada iraní que entregó su corazón, su voz y su alma por Irán a lo largo de estos 180 minutos”.

La nota también hacía referencia al ataque contra una escuela en Minab el primer día de la guerra con Estados Unidos, en el que, según informes, murieron 168 niñas.

“Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones”, concluía el mensaje.

Previamente, se escucharon abucheos durante el himno nacional de Irán provenientes de sectores del estadio utilizado habitualmente por los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Chargers.

El sur de California alberga la mayor diáspora iraní del mundo; muchas de estas personas se oponen al gobierno de la República Islámica, que reprimió duramente a los manifestantes a principios de este año.

En el estadio se vio nuevamente la antigua bandera iraní —utilizada antes de la revolución islámica de 1979—, así como una pancarta que pedía una “Irán libre”.

Las autoridades iraníes habían afirmado que el equipo abandonaría el campo en tales situaciones, pero, al igual que en el primer partido, los jugadores se centraron exclusivamente en el fútbol.