Otra cosa es con guitarra: cuando José Antonio Kast criticaba las giras de Gabriel Boric

El Presidente José Antonio Kast viajó anoche a Perú para asistir al cambio de mando de Keiko Fujimori, en medio de la emergencia climática que afecta a varias regiones del país y solo horas después del paso de al menos tres tornados por la Región de Ñuble.

Ante ello, La Tercera recordó que entre 2023 y 2025 el entonces líder y candidato republicano exigió en al menos cinco oportunidades que Gabriel Boric suspendiera o interrumpiera viajes al extranjero, por distintas contingencias nacionales.

En junio de 2023 cuestionó el viaje que Boric realizaría a la Antártica mientras otra emergencia por lluvias golpeaba al país. “El viaje del Presidente Boric a la Antártica, en momentos críticos para Chile, parece más un capricho que un acto de buen gobierno”, señaló, acompañando a su textos una imagen donde se ve a personal municipal, de Bomberos y Carabineros trabajando en un sector urbano inundado con una gran cantidad de agua. Tras las críticas, Boric decidió suspender el viaje hacia el continente helado.

Kast también cuestionó un viaje de Boric a China, en octubre de 2023, y en junio de 2024. Cuando un sistema frontal afectaba al país y Boric se encontraba en Europa, escribió en X, el 12 de ese mes: “Presidente Boric debiera evaluar el retorno de los ministros de Educación, Transporte y Energía de su ‘gira’ por Europa. Es inexplicable que 7 ministros estén de viaje, mientras Chile vive una de las peores inundaciones en décadas. Se necesita al gobierno en Chile, no en Europa”. Igual que el posteo anterior, el texto iba acompañado de una fotografía de Carabineros y Bomberos en medio de la inundación, en esa ocasión tirando de un bote zodiac.

Presidente Boric debiera evaluar el retorno de los ministros de Educación, Transporte y Energía de su “gira” por Europa. Es inexplicable que 7 ministros estén de viaje, mientras Chile vive una de las peores inundaciones en décadas. Se necesita al gobierno en Chile, no en Europa. pic.twitter.com/f67rkM2NtB — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) June 12, 2024

Al día siguiente el entonces candidato arremetió directamente contra el entonces Presidente: “7 regiones en estado de catástrofe y Boric sigue en gira en Europa a 13 mil kilómetros de Chile. Cuando los chilenos están en problemas, la obligación de un Presidente es regresar a su país”.

Poco después, en septiembre de 2024, La Tercera recuerda que Kast criticó una visita presidencial a México al asegurar que “no tiene ninguna justificación en momentos que vivimos una profunda crisis de seguridad”. El mismo medio recordó que en mayo de 2025, en plena investigación del caso ProCultura y mientras Boric se encontraba de gira por Asia, el actual Presidente dijo en “Mesa Central” de Canal 13 que “dada la gravedad de los hechos, el presidente debería volver a Chile”.