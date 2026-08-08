Asesinato de influencer mexicano en vivo: esto es lo que se sabe

Un nuevo crimen contra un influencer en México quedó registrado durante una transmisión en vivo de redes sociales.

César Gastélum fue asesinado alrededor de las 20:00 horas, hora local, mientras transmitía en directo acompañado de otras dos personas frente a un restaurante de comida rápida, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes citadas por las agencias de noticias Reuters y AP, dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron al grupo. Ambos llevaban casco y, según las imágenes de la transmisión revisadas, el conductor descendió o se acercó lo suficiente para disparar directo contra Gastélum, quien recibió un impacto en la cabeza. Los atacantes escaparon de inmediato del lugar, mientras que las dos personas que acompañaban al creador de contenido resultaron ilesas.

La transmisión captó parcialmente el momento del ataque antes de interrumpirse.

¿Quién era César Gastélum?

Gastélum tenía 24 años y era conocido por publicar videos de humor, sketches y contenido relacionado con la vida cotidiana en Sinaloa. También realizaba transmisiones en vivo de manera frecuente.

Las cifras sobre su audiencia varían ligeramente entre las distintas fuentes debido al momento en que fueron elaborados los reportes. En TikTok contaba con entre 600.000 y 650.000 seguidores, además de unos 116.000 en Instagram y más de 16.200 suscriptores en YouTube.

En algunos de sus videos se describía como “bélico”, un término utilizado en determinadas subculturas mexicanas para sugerir una cercanía con la cultura del narcotráfico, aunque las autoridades no han establecido que esa expresión tenga relación directa con su asesinato.

¿Cuál es la línea de la investigación?

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y, hasta el momento, no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado un móvil.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que una de las líneas de investigación considera publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales en las que, aparentemente, “aludía a una facción de un grupo criminal”. Sin embargo, las autoridades no han atribuido el crimen a ninguna organización delictiva en particular ni han confirmado que exista una relación directa entre ese contenido y el asesinato.

Además, las autoridades analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieran haber ordenado el ataque.

Un funcionario de seguridad de Sinaloa confirmó a Reuters que, tras el asesinato, se desplegó un importante operativo de seguridad en la zona.

¿Cuál es la postura del Gobierno mexicano?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el caso fue revisado durante la reunión del gabinete de seguridad y aseguró que las investigaciones buscan esclarecer tanto el móvil como la identidad de todos los responsables.

“Se está haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de ver cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum sostuvo además que el objetivo de las autoridades es detener tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.

El asesinato ocurrió en un contexto de violencia persistente en Culiacán, considerada uno de los principales focos del conflicto entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Esta confrontación se intensificó desde septiembre de 2024 tras el secuestro y posterior entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, episodio que detonó una escalada de violencia que ha dejado más de 3.000 homicidios en el estado.

Las autoridades mexicanas han sugerido que el asesinato podría estar relacionado con el contexto de violencia generado por los carteles, aunque hasta ahora no han responsabilizado a ningún grupo específico.

Un caso que recuerda otros asesinatos de creadores de contenido

El homicidio de Gastélum es el segundo asesinato de un creador de contenido ocurrido durante una transmisión en vivo en poco más de un año.

El caso ha sido comparado con el de la influencer de belleza Valeria Márquez, asesinada en mayo de 2025 mientras transmitía en directo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Ese crimen fue investigado bajo el protocolo de feminicidio y, posteriormente, las autoridades vincularon a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, presunto líder de una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la planeación del asesinato.

Hay otros homicidios de creadores de contenido registrados en los últimos años, entre ellos los de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como “El Pirata de Culiacán” (2017); Alfredo Villar “El Villano” (2022); Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci” (2024); Agustín Paúl “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, Víctor Manuel “El Brasileño”, Gail Castro, Camilo Ochoa “El Alucín” y Gerardo “El Jerry”, ocurridos entre 2025 y 2026.

Especialistas entrevistados por AP señalan que los creadores de contenido pueden convertirse en objetivos de organizaciones criminales por distintas razones, entre ellas presuntos vínculos con grupos delictivos, la difusión de mensajes en redes sociales o simplemente por la exposición pública que generan sus transmisiones en tiempo real.

No obstante, en el caso de César Gastélum, las autoridades han insistido en que el móvil del asesinato aún no ha sido determinado y que las investigaciones continúan.