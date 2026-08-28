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Sam Altman lanza inquietante alerta sobre ciberdefensa con IA: “No hay mucho tiempo para actuar” SIN EDITAR

Sam Altman lanza inquietante alerta sobre ciberdefensa con IA: “No hay mucho tiempo para actuar”

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Por: El Mostrador

El CEO de OpenAI pidió una respuesta “colectiva, urgente e intensa” ante un momento que calificó como crítico para la ciberdefensa con inteligencia artificial. La publicación generó especulaciones en redes sociales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un mensaje de Sam Altman encendió las alarmas en torno a los riesgos de los modelos más avanzados de inteligencia artificial. El CEO de OpenAI afirmó que la ciberdefensa atraviesa un momento “críticamente importante”, que queda poco tiempo para actuar y que solo una respuesta colectiva y urgente será suficiente. La publicación generó especulaciones en redes sociales, pero hasta el cierre de esta nota no existía una explicación pública sobre la amenaza o escenario específico al que se refería.
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Cada declaración de los gurús de la inteligencia artificial es analizada con atención, sobre todo en momentos en que los modelos avanzan a una velocidad nunca antes vista. Incluso algunos expertos cuestionan que las empresas dedicadas a desarrollarlos los lancen al mercado sin suficientes pruebas y cuando todavía parecen estar en una fase casi experimental.

Estas advertencias plantean riesgos para los usuarios y para la confianza en los modelos de IA. Pero las mayores preocupaciones surgen cuando las versiones más poderosas toman el control de otros servidores o hackean sistemas sin haber recibido instrucciones para hacerlo.

Lo ocurrido este jueves por la tarde, sin embargo, pareció superar la ficción. En redes sociales, incluso hubo quienes comentaron que Skynet —el computador que controla el planeta en la saga Terminator— ya estaba entre nosotros.

La razón fue un mensaje publicado en X por Sam Altman, CEO de OpenAI —la empresa detrás de ChatGPT—, que dejó más temores que certezas.

“Este es un momento críticamente importante para la defensa cibernética con IA; no hay mucho tiempo para actuar. Estamos felices si quieres trabajar con nosotros o con cualquiera de nuestros competidores o socios, pero por favor toma este momento en serio. Solo una respuesta colectiva urgente e intensa funcionará”.

Hasta el cierre de esta nota no existía una explicación sobre el alcance de su publicación. Solo el paso de las horas permitirá saber si se trató de una advertencia seria o simplemente de un mensaje en X cuyo alcance terminó siendo mayor de lo previsto.

 

 

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