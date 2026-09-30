MEO se reinventa y ahora dictará clases sobre IA con Alberto Fernández

Luego de su última aventura presidencial y de ser absuelto en el caso SQM, Marco Enríquez-Ominami (MEO) comenzará a dictar clases en un diplomado virtual titulado “Inteligencia Artificial, Poder y Soberanía Diplomática”, en el cual también actuará como docente el expresidente de Argentina Alberto Fernández, un buen amigo de MEO, y en el cual también intervendrán, dictando la apertura y el cierre, los expresidentes de Ecuador y de Colombia, Rafael Correa y Ernesto Samper, respectivamente.

Según indica la revista argentina Noticias, el diplomado cuenta con solo 100 cupos, a un valor de 300 dólares, con “un sistema de becas parciales” y un pago adicional de 100 dólares por el certificado.

Entre los profesores aparecen Guillaume Long, excanciller ecuatoriano; MEO, “filósofo y dirigente político”, así como el abogado Ciro Colombara, quien defendió al hijo de Miguel Enríquez en el caso SQM.

De acuerdo con Noticias, MEO estará a cargo de un módulo sobre poder, comunicaciones y liderazgo.

¿Quiénes organizan? En primer lugar aparece la Fundación Progresa, cuyo presidente es… Marco Enríquez-Ominami. Luego está la ONG Argentina LATIR, encabezada por Matías Capeluto, coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla, que también tiene a MEO entre sus fundadores, y que aparece como “colaborador” del diplomado. La parte académica corre por cuenta de la Universidad de Innovación y Gobernanza Estratégica (Unigobe).

En cuanto a Fernández, la revista Noticias señala que este “no enseñará a programar máquinas: su materia buscará explorar de qué modo la tecnología puede incorporarse al gobierno sin entregar las decisiones públicas a los sistemas que la hacen posible”.